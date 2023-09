Essen: Unbekannter attackiert Frau mit Messer – Polizei jagt jetzt IHN

Am 9. September wurde eine 30-jährige Frau auf dem Rückweg von einer Disco in Essen von einem Unbekannten überfallen. Besonders schockierend: Um an die Handtasche der jungen Frau zu gelangen, zückte der Mann auf einmal ein Messer und verletzte sie damit im Gesicht.

Ihre Begleiterinnen fackelten nicht lange und eilten der Verletzten zu Hilfe. Plötzlich kam es zur Rangelei, in der es einer der Frauen gelang, dem Angreifer sein Messer abzunehmen. Er und sein Begleiter ergriffen die Flucht. Doch ungesehen blieb der tatverdächtige Angreifer dabei nicht. Nun sucht die Polizei Essen mit Fotos nach ihm.

Essen: Frau muss ins Krankenhaus

Zu viert waren die jungen Frauen auch dem Nachhauseweg durch die Essener Innenstadt, als sie am 9. September gegen 4.35 Uhr plötzlich von zwei unbekannten Männern angepöbelt wurden. Infolge versuchte einer der Unbekannten einer 30-Jährigen ihre Handtasche zu entreißen, teilt die Polizei Essen jetzt mit. Weil diese sich wehrte und ihre Tasche nicht hergeben wollte, zückte der Mann plötzlich ein Messer und ging auf die Passantin los.

Die junge Frau wurde bei dem Angriff verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie dabei verletzt wurde, ist nicht bekannt. Auch eine 22-Jährige, die ihrer Freundin zu Hilfe eilte, zog sich bei der Rangelei mit dem Tatverdächtigen leichte Verletzungen zu. Nach dem Kampf sollen die Männer zu Fuß in Richtung Rheinischer Platz geflohen sein. Bei ihrem Überfall sollten sie auch nicht ganz erfolglos bleiben: Einer der Frauen wurde ihr Smartphone gestohlen.

Ermittler jagen diesen Mann

Bei seinem Angriff wurde der Unbekannte mit einem Handy gefilmt. Die Polizei nutzt die Aufnahme nun, um mit Standbildern nach dem mutmaßlichen Täter zu suchen. Dazu liefert sie auch eine Beschreibung:

Mit diesem Foto fahndet die Polizei Essen jetzt nach dem Mann. Foto: Polizei Essen

Demnach soll der Unbekannte zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen weißen Pullover, eine hellblaue Jeans, lila Turnschuhe sowie eine Cap mit schwarzem Schirm und rechtsseitigem Mickey-Mouse-Aufdruck. Auf der Front der Cap könnte gegebenenfalls der Schriftzug „Disney“ gestanden haben. Seine Haarfarbe ist braun. Zum Tatzeitpunkt trug er ein Cutter Messer bei sich, dass die Polizei bereits sicherstellen konnte.

Du warst zum genannten Tatzeitraum in der Essener City unterwegs und kannst den Ermittlern Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben? Dann melde dich bei der Polizei per Telefon unter 0201/829-0.