Weihnachtsmarkt Essen verkündet Hammer – DAS hat es noch nie gegeben

Das Essener Light Festival steht vor der Tür. Vom 29. September bis zum 8. Oktober erwarten dich auf zwei Kilometern beeindruckende Lichtinstallationen in der City (mehr hier). Doch im Hintergrund wirft der Essener Weihnachtsmarkt schon seine Schatten voraus.

Im Interview mit DER WESTEN verrät Florian Hecker, Sprecher der Essen Marketing GmbH (EMG), erste Details zum diesjährigen Essener Weihnachtsmarkt. Über eine Neuigkeit freut er sich besonders.

Weihnachtsmarkt Essen geht in die Verlängerung

Die Vorbereitungen auf den Weihnachtsmarkt Essen laufen auf Hochtouren. „Es wird der Weihnachtsmarkt, den die Essener kennen und mögen“, verspricht Hecker und spielt auf eine hohe Rücklauf-Quote von Verträgen an. Heißt im Klartext: Viele Schausteller, die schon in den vergangenen Jahren dabei waren, zieht es auch 2023 wieder in die Ruhrpott-Stadt. Wenig Essen, dafür viel Handel und kleinerer Kunsthändler: „Wir wollen nicht so einen Fressmarkt“, bringt der EMG-Sprecher das Konzept auf den Punkt.

Die imposante Neuheit, das zweistöckige „X-Mas Lounge & Café“ aus dem vergangenen Jahr; wird es auch in diesem Jahr wieder geben, kündigt Hecker an. Die XXL-Bude wird auf dem Kennedy-Platz erneut kaum zu übersehen sein. Und zwar nicht nur während des Weihnachtsmarkts zwischen dem 17. November und 23. Dezember.

Wie Florian Hecker verrät, geht das Ganze in diesem Jahr sogar in die Verlängerung! Nach Angaben des EMG-Sprechers hatte Inhaber Oliver Müller großes Interesse daran, mit Deutschlands größtem Weihnachtsmarkt-Café am Kennedyplatz stehenzubleiben. Das deckte sich mit den Plänen der EMG, die Gastronomie bei „Essen on Ice“ nicht mehr selbst stemmen zu wollen. Und so konnten sich beide Parteien darauf einigen, dass der Essener Schausteller die Veranstaltung im Januar 2024 verantworten soll.

Ein Deal, über den sich beide Parteien freuen. Oliver Müller muss seine XXL-Bude nach dem Essener Weihnachtsmarkt nicht abbauen – und die EMG hat einen großen Teil der Organisation von der Liste. „Das ist für uns eine super Sache“, so Hecker. Mit dem „Essener Wintertraum“, wie die Veranstaltung mit der neuen Mega-Eislaufbahn (mehr hier) nun heißen wird, bleibt ein Teil des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr bis zum 10. März 2024 erhalten.