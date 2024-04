„Essen Original“ verkündet nächsten Hammer – DIESER Mega-Star erweitert das Festival-Line-Up

Das alljährlich beliebte Open Air Festival „Essen Original“ geht in die nächste Runde. 2024 sind wieder kleine und große Acts mit dabei und bringen eine Woche vor Pfingsten den Kennedyplatz in der Innenstadt zum Beben.

Nach einer ersten Ankündigung steht nun der nächste Star für das Line-Up bereit. Er wird den Essenern am Sonntag (12. Mai) ordentlich einheizen.

„Essen Original“ bringt Welt-Star auf die Bühne

Das beliebte Umsonst-und-draußen-Festival in Essen findet in diesem Jahr vom 10. bis zum 12. Mai statt. Mit dabei ist der ehemalige ESC-Kandidat Malik Harris, bekannt für seinen Teilnahmesong „Rockstars“. Nachdem Malik seinen Auftritt im letzten Jahr absagen musste, freut sich das Essener Stadtmarketing dieses Jahr, ihn endlich dabei zu haben.

Doch er ist längst nicht der einzige Star am Pfingstwochenende. Am Sonntag (12. Mai) steht das „Essen Original“ im Zeichen der Elektronischen Musik. Beim „SMAG Sundance Warm up“ wird Moguai den Platz des Headliners einnehmen. Der geborene Recklinghäuser spielt seit über 30 Jahren auf Festivals und in Clubs aller Welt und zählt neben Paul van Dyk, WestBam oder Sven Väth zu den Pionieren der deutschen Techno-Szene.

„Essen Original“: Headliner wird bald verkündet

Neben seiner DJ-Karriere produziert Moguai auch für die „Sugarbabes“ und „2Raumwohnung“. Am Sonntag wird er dann ab 15 Uhr sein DJ-Set mit einer Mischung aus Tech House, House und Electro-House auf der Sparkassen-Bühne zum Besten geben. Zwei Stunden vorher wird Djane Aenna Caelum- noch mit ihren Tech-House-Tracks das Publikum aufwärmen. Danach folgt der deutsch-italienische DJ Salvatore Mancuso um 14 Uhr und ergänzt das House-Genre um Hip-Hop und Pop-Einflüsse.

Nach Malik Harris und Moguai gibt es noch einen großen Namen auf der Liste. „The Weather Girls“, eines der bekanntesten Soul-Pop-Duos aus den 80ern, wird bei seinem Auftritt sicherlich nicht den absoluten Klassiker „It’s raining men“ auslassen. Am 20. April will das Festival dann den Headliner des Wochenendes bekannt geben.