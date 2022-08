Essen: Frauen wollen sich mit Online-Bekanntschaft treffen – es endet in einem Alptraum

Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten, online Kontakte zu knüpfen. Zwei Frauen aus Essen machten jedoch eine schreckliche Erfahrung.

Die drei fremden Männer wurden für die Frauen zum Alptraum. In Essen wurde direkt eine Großfahndung nach den Online-Bekanntschaften gestartet.

Essen: Online-Date endet in Alptraum

Die beiden Frauen waren am Dienstagabend an der Tiefenbruchstraße, in unmittelbarer Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Park, mit zwei Internetbekanntschaften verabredet. Während die Frauen gegen 23 Uhr in ihrem Auto warteten, klopften die plötzlich an die Autotür mit einer Schusswaffe an.

Einer der Männer habe die Fahrerin mit der Waffe direkt bedroht. Sie forderten von ihnen Bargeld und Wertgegenstände. Nachdem die Unbekannten hatten, was sie wollten, flüchteten sie in den nahegelegenen Park.

In Essen verabredeten sich Frauen online mit drei Männern. Das Date endete in einem Albtraum. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Westend61

Essen: Polizei sucht nach Betrüger-Trio

Die schockierten Frauen riefen nach der Tat sofort die Polizei Essen an. Die Beamten leiteten umgehend eine Großfahndung ein. Sogar ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Räuber-Trio.

Bislang blieb die Suche erfolglos. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die mutmaßlichen Täter werden alle auf Mitte 20 geschätzt. Eine Person trug ein weißes Shirt und eine dunkle Jeans. Der Zweite war mit einer weißen Strickjacke und einer dunklen Jeans bekleidet. Er trug eine weiße Basecap. Der dritte Unbekannte trug eine schwarze Basecap. Er war mit einem hellen Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Zeugen sollen sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

Leider nutzen Betrüger Online-Portale immer wieder aus, um an fremdes Geld zu kommen. Der bekannteste Fall ist wohl der „Tinder-Schwindler“, der Frauen nicht nur emotional, sondern auch finanziell ausbeutete. Auch eine Frau aus Essen fiel einst auf die Liebes-Masche rein. (cg)