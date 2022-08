Essen: Großbrand hält Feuerwehr in Atem – massive Rauchsäule über der Stadt

Essen. Großbrand in Essen!

Dort greifen Flammen die Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebes in der Stauderstraße in Altenessen an. Die Feuerwehr in Essen war lange mit den Löscharbeiten befasst.

Essen: Großbrand in Lagerhalle

Am Montagabend, 15. August, hängt eine riesige Rauchschwade über dem Himmel in Altenessen. Zuvor fing Mischmüll in einer Lagerhalle der EBE Feuer. Auf der rund 1000 Quadratmetern großen Fläche breiteten sich die Flammen auf 20x50 Metern aus.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Einsatzkräfte starteten bereits die Löscharbeiten. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der Halle. Ein Mitarbeiter schaffte es in letzter Minute, einen Bagger aus der Halle zu fahren.

In Essen hat eine Lagerhalle Feuer gefangen. Foto: Justin Brosch

Vor Ort waren rund 100 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Löschmaßnahmen zeigten Wirkung. Um gezielt löschen zu können, mussten Teile der Fassade und des Daches mit einem Bagger eingerissen werden. Die Arbeiten der Feuerwehr sollten voraussichtlich noch die ganze Nacht in Anspruch nehmen.

Essen: Feuerwehr führt Luftproben durch

Die Staudertraße ist für die Dauer der Löscharbeiten weiter voll gesperrt.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (neb)