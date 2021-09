Essen: Nach einem Jahr Pause – DIESES beliebte Festival kann endlich wieder stattfinden

Essen. Endlich! Nachdem Corona für eine Zwangspause sorgte, darf ein beliebtes Festival in Essen wieder stattfinden.

Vom 26. bis 28. November 2021 findet das Next Level – Festival for Games in den Hallen der Zeche Zollverein in Essen statt.

Essen: Highlight ist großer Games-Parcours

Next Level 2021 widmet sich der Kunst und Kultur digitaler Spiele. Präsentiert werden außerdem aktuelle Trends aus der Welt der Computerspiele. Vor allem das gemeinsame Spielen und Erleben von Games und künstlerischen Performances stehen im Mittelpunkt.

In Essen kommen Gaming-Fans im November voll auf ihre Kosten. Foto: Next Level Festival/ Max Höller

Es wird aber in Essen nicht nur gezockt. Das Festival bietet einen Mix aus Performances, Ausstellungen, Diskussionen und Workshops an – alles zum Thema Gaming.

Ein Highlight ist der große Games-Parcours. Er soll eine spielerische Reflexion über die Gestaltungsmöglichkeiten zukünftiger Gesellschaftsräume aufzeigen.

Das ist die Zeche Zollverein in Essen:

Seit Dezember 2001 Weltkulturerbe der Unesco

Erste Steinkohleförderung in 1851

Betriebszeit von 1851 bis 1986

Insgesamt 240 Millionen Tonnen Kohle abgebaut

Bis zur Schließung mehr als 600.000 Menschen auf Zollverein gearbeitet

20 Einzelgebäude

100 Hektar großes Gelände

Willkommen ist jede Altersklasse. Viele Programmteile sind zusätzlich auch digital erlebbar. Planungsgrundlage der Veranstaltung ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Dr. Christian Esch, Direktor des NRW-Kultur-Sekretariats: „Wir sind zurück und freuen uns sehr, dass das Next Level Festival in diesem Jahr wieder vor Ort erlebbar ist. Unser Games-Parcours, zahlreiche Performances und das begleitende Symposium machen Next Level 2021 zu einem ganz besonderen Erlebnis. Also auf nach Essen zur Zeche Zollverein zum gemeinschaftlichen Spielen, Staunen und Diskutieren.“

Weitere Infos zum Festival in Essen sowie Tickets gibt es ab sofort auf www.next-level.org. (ldi)