Mysteriöse Erscheinungen am Essener Himmel.

Essen: Mysteriöse Fotos sorgen für Furore! Anwohner werden nervös, als sie DAS am Himmel sehen

Essen. Eine Frau aus Essen steht mitten in der Nacht auf, um ihren Flug zu erwischen. Doch was sie dann am Himmel entdeckt, erstaunt sie sehr.

Und nicht nur sie wird Zeugin dieser mysteriösen Erscheinung am Himmel. Auch andere Anwohner aus Essen haben in den Wolken etwas Mysteriöses gesehen und schnell zur Kamera gegriffen.

Essen: Mysteriöse Erscheinung am Himmel – „Kommen Sie???“

Eine Frau aus Essen-Altendorf will eigentlich nur zum Flughafen fahren und ihren Flug um 4:00 Uhr in der Frühe erwischen. In der Nacht zum Freitag ist der Himmel zunächst unauffällig. Über dem Schwarzblau zeichnen sich lediglich einige Wolken ab. Doch gegen 1:45 Uhr tauchen hier plötzlich mysteriöse blaue Lichter über den Dächern der Häuser auf.

Mysteriöse Lichter am Essener Himmel. Foto: Nicole Birkner

Die Essenerin sieht diese übernatürlich anmutenden Lichtstreifen, die in Richtung Niederfeldsee zeigen. Wie sie gegenüber DER WESTEN berichtet, sind die Lichter mal heller, mal schwächer zu sehen und laufen zickzackförmig über den Himmel. Sie teilt ein Foto von der seltsamen Erscheinung auf Facebook und erfährt, dass sie mit ihrer Erfahrung nicht alleine ist.

Ein anderer Anwohner machte ebenfalls Fotos von den Lichtern. Foto: Patrick Stellmacher

Das sorgt für Furore. „Kommen Sie???“, scherzt die Anwohnerin in einer Essen-Gruppe mit Anspielung auf ein UFO.

Essen: Mysteriöse Lichter am Himmel – das könnte der Grund sein

Aliens sind natürlich ausgeschlossen, das ist auch der Frau aus Essen klar. Doch woher kommen diese blauen Lichter? Sind es vielleicht Laser von einer Disko? Einige in der Gruppe denken ebenfalls an eine Lasershow oder Lichtproben für das Essen Light Festival, das am 1. Oktober stattfinden soll.

---------------------

Die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Einer vermutet sogar die „Starlink“-Satelliten von Elon Musk hinter der Erscheinung. Wieder andere denken, dass es sich dabei um Fehler der Kameralinse handeln müsse.

Foto: Patrick Stellmacher

In der Kommentarspalte sammeln sich weitere Fotos der blauen Lichter. Eine defekte Kamera ist also auszuschließen.

Ein Essener könnte die Lösung gefunden haben. Seit dem 17. September bis zum 03. Oktober findet in Essen Zollverein eine Lichtinstallation im Rahmen des Festivals für Digitale Künste statt. „Another Moon“ ist eine Laserprojektion, die über dem Industriedenkmal erscheint und sich „zu der sphärischen Form eines zweiten Mondes am Himmel“ zusammensetzt. Die Zeche Zollverein feiert damit das Ende der Steinkohle-Ära. Sehr wahrscheinlich also, dass das ungewöhnliche Spektakel auf „Another Moon“ zurückzuführen ist!

Mehr Informationen zu dem Festival findest du auf der Webseite der Zeche Zollverein. (mbo)