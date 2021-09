Essen: Die Feuerwehr ist am Donnerstag auf dem Gelände der MUNDUS Senioren-Residenz im Einsatz.

Essen: Chemie-Unfall in Seniorenheim ++ Mann verletzt ++ Bewohner evakuiert

Essen. Großer Feuerwehr-Einsatz am Donnerstagmittag in einem Seniorenheim in Essen.

Wie die Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist es in der in der Mundus Senioren-Residenz zu einer chemischen Reaktion gekommen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Ob Gefahr für die Bewohner besteht, ist am Mittag noch unklar.

Essen: Chemie-Unfall in Seniorenheim

Um 11.23 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Essen ein. Es habe einen Unfall im Technikraum oberhalb des Schwimmbades des Seniorenheims an der Girardetstraße gegeben.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr kam es beim Umfüllen von Flüssigkeiten zu einer chemischen Reaktion. Ein Mann klagte sofort über Atemwegsbeschwerden und Augenreizungen, erklärte Christoph Riße, Feuerwehr-Sprecher, weiter: „Die Mitarbeiter haben geistesgegenwärtig reagiert.

Die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

So hätten Pflegekräfte sich um den verletzten Mann gekümmert, den Raum sofort verschlossen und dann den kompletten Bereich rund um den Technikraum evakuiert. „Sie haben damit wohl Schlimmeres verhindert“, so Riße.

Feuerwehr Essen mit spezieller Schutzausrüstung

Wie gesundheitsschädlich die Chemikalien sind, ist derzeit noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zunächst spezielle Chemikalien-Schutzausrüstung anlegen.

Erst in voller Montur können sie den betroffenen Bereich betreten. Die Lage ist besonders schwer einzuschätzen, weil der betroffene Technikraum keine Fenster hat.

Am Mittag sind nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers 25 Einsatzkräfte vor Ort.

In der Mundus Senioren-Residenz wohnen 112 Bewohner verteilt auf 90 Apartments, darunter 20 Pflegebedürftige. Wie viele Bewohner evakuiert werden mussten, ist nicht bekannt. (ak)