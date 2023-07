Essen: Hortete Mann gefährliche Gegenstände? SEK stürmt Wohnung mit Blendgranate

Spektakulärer SEK-Einsatz in Essen! Am Donnerstag (27. Juli) wurde die Polizei gegen 11.45 Uhr zur Stankeitstraße/Ecke Stauderstraße nach Altenessen gerufen. Der Grund: Die Polizei erhielt die Meldung, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau eskaliert sei.

Die Frau verließ daraufhin die Wohnung – und informierte die Beamten darüber, dass es dort gefährliche Gegenstände geben würde! Die Polizei fackelte nicht lange, musste nach den Schilderungen der Frau von einer ernsten Bedrohungslage ausgehen.

Essen: SEK stürmt Wohnung mit Blendgranate

Der Mann verbarrikadierte sich anschließend in der Wohnung. Die Polizei forderte ein Sondereinsatzkommando (SEK) an. Nachdem sich der Mann nicht stellen wollte, stürmte das SEK die Wohnung, öffnete gewaltsam die Tür und schmiss eine Blendgranate in den Flur.

Essen: Hier wird der Mann von einem SEK abgeführt. Foto: Justin Brosch/ANC-News

Danach konnte der Mann festgenommen worden. Genaue Hintergründe können von der Polizei noch nicht benannt werden.

Mehr News:

Auch, ob sich in der Wohnung gefährliche Gegenstände befinden, sei noch unklar, so ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN. Die Ermittlungen dauern an.