Kurz vor EM-Start der DFB-Frauen: AfD-Mann löst mit N-Wort-Aussage Entsetzen aus

Die Frauen-EM ist bereits in vollem Gange, am Freitagabend (4. Juli) startet das DFB-Team in das Turnier. Die Stimmung rund um das Team ist gut, doch kurz vor dem Match gegen Polen sorgt ein AfD-Politiker für Unruhe. Grund ist ein Post auf X, der Entsetzen auslöst.

DFB-Trainer Christian Wück hat 23 Spielerinnen für die Europameisterschaft in der Schweiz nominiert. Die Mannschaft ist in ihrer jetzigen Konstellation schon lange bekannt, sodass sich das Team in Ruhe finden konnte. Die entstandene „Einheit“ wird von Experten und Protagonisten immer wieder als entscheidende Stärke genannt. Doch der Kommentar eines AfD-Politikers könnte die gute Stimmung jetzt zunichtemachen.

AfD-Politiker löscht X-Account

Auf X reagierte er auf einen Post, der ein Foto mit der DFB-Elf zeigt. Auf die Frage „Fällt euch irgendetwas auf?“ antwortete der AfD-Mann: „Ja, Deutsche Frauen-Nationalmannschaft ohne eine Negerin“. Als wäre diese Antwort nicht perfide genug, rundete er seinen Kommentar mit einem applaudierenden Smiley ab.

Urheber dieses verbalen Ausfalls ist Daniel Wald. Er sitzt für die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt und gab seine Abwertung gegenüber dunkelhäutigen Menschen jetzt offen kund. Der ursprüngliche Beitrag wurde inzwischen gelöscht, ebenso wie der Account von Wald. Auf Anfrage von „t-online“ teilte ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion mit, dass der Vorfall „intern besprochen“ worden sei. „Nach der umgehenden Löschung des Kommentars wurde die Angelegenheit als erledigt erklärt“, hieß es weiter.

Die Welle der Empörung in den sozialen Netzwerken ist derweil noch lange nicht abgeflacht. „Ich vermute, er wird von Sachsen-Anhalt nach Thüringen versetzt. Passt dann ganz gut mit dem Faschisten Höcke“ oder „einer der vielen Gründe, warum die AfD unwählbar bleibt, sind rassistische und gleichzeitig strunzdumme Abgeordnete“, heißt es in den Reaktionen.

Daniel Wald zählt zum rechtsextremen Flügel der AfD. Seit November 2023 stuft der Verfassungsschutz seinen gesamten Landesverband als „gesicherte rechtsextremistisch“ ein. Im Jahr 2022 machte Wald durch eine Russland-Reise Schlagzeilen, bei der ihn die AfD-Funktionäre Hans-Thomas Tillschneider und Christian Blex begleiteten. Berichten zufolge führte die Reise auch in von Russland besetzte Gebiete der Ostukraine.