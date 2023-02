Essen: Altes Ladenlokal brennt ab – unfassbar, was Feuerwehr im Innern findet

Spektakulärer Fund der Feuerwehr in Essen! Am Donnerstagmittag (2. Februar) wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einem ehemaligen Ladenlokal gerufen. Schon beim Eintreffen in der Straße Am Zehnthof war die gesamte Straße sowie angrenzende Straßenzüge in dichten Brandrauch gehüllt.

Die Sicht für die Einsatzkräfte lag stellenweise unter einem Meter! Die Feuerwehr-Kräfte brachen die Tür des brennenden Gebäudes auf, zeitgleich wurden Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen wegen des starken Rauchs geschlossen zu halten.

Essen: Ehemaliges Ladenlokal brennt ab

Anwohner, die nebenan wohnen, mussten das Gebäude verlassen. Der Einsatz gestaltete sich als äußerst schwierig. Umso erstaunlicher, was danach vorgefunden wurde. Die Feuerwehr musste Teile des Daches mit Kettensägen öffnen, um gezielt an den Brandherd zu gelangen und die auftretende Hitze abzuführen.

Flammen im Eingangsbereich in einem ehemaligen Ladenlokal. Foto: Feuerwehr Essen

Über zwei Wenderohre der Drehleitern und mehrere handgeführte Stahlrohre gelang es ihr letztlich, nach rund vier Stunden den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dann die Entdeckung: Die Feuerwehrkräfte haben zahlreiche Hanfpflanzen gefunden, das sofort der Kripo gemeldet.

Jetzt ermittelt die Kripo. Warum das Gebäude in Flammen aufgegangen ist, ist noch unklar.