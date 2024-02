Dortmund: Feuer-Drama in der Nacht! Feuerwehr findet Leiche in den Flammen

Tödliches Feuer-Drama in Dortmund!

In der Nacht auf Mittwoch (14. Februar) wurde die Feuerwehr nach Dortmund-Derne gerufen. In einem Einfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde im Gebäude eine tote Person aufgefunden, wie die Feuerwehr Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Feuer-Drama in Dortmund-Derne!

Der Alarm ging gegen 2.37 Uhr bei der Feuerwehr ein. Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Straße „Im Schellenkai“, hieß es. Doch als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das betroffene Einfamilienhaus bereits im Vollbrand! Bilder des Einsatzes zeigen Flammen, die aus einem Dachfenster in den dunklen Nachthimmel schlagen. Zerbrochene Fensterscheiben und geschmolzene Rollläden zeigen das zerstörerische Ausmaß der Flammen.

Tödliches Feuer-Drama in Dortmund. Foto: Wüllner / News 4 Video-Line

„Es war schnell klar, dass sich vermutlich noch eine Person im Gebäude befindet“, erklärte der Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN. „Im Zuge der Löscharbeiten konnte eine Person tot aufgefunden werden.“ Zu Alter oder Geschlecht der verstorbenen Person konnte die Feuerwehr Dortmund, die mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort war, keine Angaben machen.

Nach Informationen von DER WESTEN sei es gut möglich, dass das Feuer bereits länger in dem Haus gewütet habe – ohne dass Zeugen dies bemerkten. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist aber nun Aufgabe der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Löscharbeiten dauern bis zum Morgen

Auch am frühen Mittwochmorgen (Stand: 6.40 Uhr) dauern die Löscharbeiten noch immer weiter an. Der Einsatz in Dortmund-Derne hat zudem auch Auswirkungen auf den dortigen Busverkehr, weil die Straße „Im Schellenkai“ sowie eine Verbindungsstraße zwischen Dortmund und Lünen gesperrt werden musste.