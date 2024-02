Essen: Feuer ausgebrochen ++ Schule bleibt geschlossen

Großbrand in Essen am Montagmorgen (19. Februar). Nach Informationen von DER WESTEN ist das Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Joachimstraße im Stadtteil Kray ausgebrochen.

Die Feuerwehr Essen ist mit zahlreichen Kräften angerückt, um die Flammen zu bekämpfen. Der Brand hat unmittelbare Konsequenzen für den Unterricht an der Joachimschule, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber DER WESTEN mitteilte. Weil die Straße für den Löscheinsatz komplett gesperrt werden musste, blieb die gegenüberliegende Grundschule am Vormittag vorerst geschlossen.

Die Feuerwehr Essen kämpfte am Montagmorgen gegen einen Brand in Kray. Foto: Justin Brosch

Essen: Großbrand in Kray – Schule geschlossen

Nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers alarmierten Zeugen die Leitstelle gegen 6.31 Uhr. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an, um die Flammen zu löschen. Trotz des ergiebigen Regens an der Einsatzstelle breitete sich das Feuer immer weiter aus.

Das Problem: Der Dachstuhl wurde von den Anwohnern als Lagerfläche genutzt und sei ordentlich vollgestellt. Dementsprechend hatte das Feuer reichlich „Nahrung“, um sich auszubreiten. „Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle“, teilte der Essener Feuerwehr-Sprecher gegen 7.45 Uhr mit.

Wie lange bleibt die Schule geschlossen

Daher sei kurz vor dem eigentlichen Beginn des Unterrichts an der Joachimschule noch nicht abzusehen, wie lange der Einsatz noch dauert. „Nach jetzige Stand können die Eltern ihre Kinder nicht zur Schule bringen.“ Ob die Schule im weiteren Tagesverlauf noch öffnen kann, sei unklar.

Auch liegen noch keine Informationen zu möglichen Verletzten vor. Auch ist nicht klar, wie das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausbrechen konnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.