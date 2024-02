Lost Place in Dortmund brennt lichterloh! Feuerwehr warnt Anwohner

Brand in Dortmund! Im Stadtteil Brünninghausen ist es in der Nacht zu Samstag (3. Februar) zu einem Brand gekommen. Seit 01:45 Uhr brennt ein Gebäude an der Stockumer Straße. Die Feuerwehr ist seitdem im Einsatz, die Löscharbeiten dauern an.

Dortmund: Feuerwehr warnt die Anwohner

Kurz vor 2 Uhr morgens brach das Feuer aus und innerhalb kürzester Zeit stand das Gebäude, das nach Angaben der Dortmunder Feuerwehr leer stand, in Vollbrand. Die Flammen schlugen hoch und das Feuer breitete sich auf das Gebäude aus.

Am frühen Samstagmorgen begann die Feuerwehr damit, die Dachhaut des Hauses abzutragen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Da das Haus in Vollbrand stand, entwickelte sich schnell viel Brandrauch. „Vor lauter Rauch sieht man stellenweise die Hand vor Augen nicht mehr“, berichtete ein Augenzeuge gegenüber DER WESTEN. Diese Entwicklung nahm die Feuerwehr zum Anlass, eine Warnung an die Bewohner über die Nina-App auszulösen.

„Schließen Sie bitte vorsorglich Fenster und Türen und schalten Klima- und Lüftungsanlagen ab. Informieren Sie bei Bedarf Ihre Nachbarn“, hieß es in der Warnung über die Nina-App. Durch den Rauch soll es auch zu einer massiven Geruchsbelästigung gekommen sein. Anwohner des Dortmunder Stadtteiles wurden außerdem eindringlich aufgefordert, NICHT den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen zu blockieren.

Stockumer Straße gesperrt

Nach Angaben der Polizei war die Stockumer Straße zwischenzeitlich nicht befahrbar. Die Feuerwehr hat den Brand weitestgehend unter Kontrolle und ist derzeit dabei, die letzten Glutnester zu löschen. Das Feuer konnte in der Zwischenzeit gelöscht werden. Seitdem gilt auch die NINA-Warnung nicht mehr.

Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, soll kurz nach zwei Uhr ein Obdachloser aus dem leerstehenden Gebäude geflüchtet sein. Diese Informationen konnte die Feuerwehr Dortmund nicht bestätigen.