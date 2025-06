Großbrand in Villingen: Malerische Altstadt in Flammen ++ Häuser eingestürzt

In der Altstadt von Villingen-Schwenningen kam es zu einem Großbrand, durch den die malerische Altstadt in Flammen stand. Am frühen Sonntagmorgen laufen die letzten Löscharbeiten. In der Nacht sind zwei der sechs betroffenen Gebäude teilweise eingestürzt, weitere Einstürze erwarten Einsatzleiter Robert Friedrich jedoch nicht.

Vier Bewohner der Häuser wurden leicht verletzt. Zudem mussten zwei Feuerwehrleute im Krankenhaus behandelt werden, ein weiterer erhielt ambulante Hilfe. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Doch wie hoch ist der Schaden durch den Großrand in Villingen?

Großbrand in Villingen: Schaden in Millionen-Höhe?

Feuerwehr und Polizei schätzen den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Der erste Notruf kam am Samstagabend um 18.27 Uhr. Das Feuer in Villingen begann an einem Balkon, breitete sich schnell in der engen Altstadt aus und verursachte eine große Rauchsäule.

Die Löscharbeiten waren wegen der engen Gassen und alten Gebäude schwierig. Die Feuerwehr kühlte Nachbarhäuser, um die Flammen einzudämmen. Zu Beginn mussten die Einsatzkräfte auch Schaulustige aus der Gefahrenzone entfernen.

In der malerischen Altstadt von Villingen-Schwenningen kam es zu einem Großbrand. Foto: Joshua Rzepka/onw-images/dpa

Brandursache noch unbekannt

Die Brandursache war am Sonntagmorgen noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Betroffene Bewohner aus Villingen fanden vorübergehend bei Familie und Freunden eine Unterkunft.

Die Altstadt von Villingen-Schwenningen ist bekannt für ihre historischen Gebäude und ihren mittelalterlichen Charme und ist deshalb auch ein beliebtes Ziel für Touristen am Rande des Schwarzwaldes. (dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.