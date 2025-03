Essen bekommt neues Festival – diese Ankündigung lässt alle ausrasten

Im Sommer finden wieder zahlreiche Events im Ruhrgebiet statt. Neben der Cranger Kirmes in Herne und dem Traumzeit-Festival in Duisburg ist auch in Essen für gute Stimmung gesorgt.

Dort soll nämlich ein Festival stattfinden, dass es vorher noch nie gegeben hat. Die Ankündigung DAFÜR lässt Festival-Liebhaber ausrasten.

Essen: DIESE Ankündigung lässt alle ausrasten

In dem Post von „Essen diese“ heißt es, dass das Ruhrgebiet oft unterschätzt wird und einem zu oft gesagt wird, dass es langweilig sei und man nach Berlin, Köln oder in andere Großstädte müsse, um etwas zu erleben.

+++ Auch interessant: Equitana in Essen: Besucherin zieht nach Pferde-Messe bitteres Fazit – „Absolut unverantwortlich“ +++

Das sehen die Verfasser gar nicht so und stellen klar: „Die Wirklichkeit sieht anders aus!“ Sie planen das neue Festival „Pott Parade“ in Essen für den 30. August. Das Event soll zeigen: Auch im Ruhrgebiet kann man etwas erleben und richtig Spaß haben! Doch was erwartet Besucher?

Pott Parade: DAS erwartet Besucher vor Ort

Das Festival „Pott Parade“ soll auf einem abgesperrten Straßenabschnitt von 2,5 Kilometer in Altenessen stattfinden. Dort werden laut Post 15 bis 20 Trucks ihre Runden drehen und für musikalische Unterhaltung sorgen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Geplant seien bei dem Festival in Essen Musikrichtungen wie Elektro, Hip-Hop, Rock und Punk. Nach der Parade soll es zusätzlich ein Bühnenprogramm in Altenessen geben. Diese Idee lässt alle ausrasten. Genau dafür werden aktuell noch Künstler gesucht.

Essen: Event-Idee lässt alle ausflippen

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche positive Kommentare wie „Super, dass endlich mal der Essener Norden bedacht wird“, „Richtig fette Idee“ und „Da simmer dabei, wenn unser Stadtteil feiert!“

Hier mehr lesen:

Ob das Festival am 30. August auch noch so gut ankommt, bleibt vorerst abzuwarten. Veranstaltet wird es nach Angaben des Posts zusammen mit der Essen Marketing GmbH.