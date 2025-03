Ruhrpott-Festival verkündet Bargeld-Hammer – Meinung der Besucher ist eindeutig

Vom 20. bis 22. Juni 2025 ist es endlich wieder so weit: Das Traumzeit-Festival in Duisburg startet auf ein Neues. Und auch in diesem Jahr zieht das Event im Landschaftspark Duisburg-Nord wieder zahlreiche Besucher an. Eine Veränderung sorgt nun allerdings für Aufsehen – es geht um das Bargeld.

Die Veranstalter haben nämlich verlauten lassen, dass sich die Zahlungsmöglichkeiten auf dem Festivalgelände ändern werden. Anstatt Bargeld oder Kartenzahlung gibt es in diesem Jahr nämlich einen Chip, der im Festivalbändchen der Besucher integriert ist. Die Meinungen dazu sind eindeutig.

Traumzeit-Festival: Kein Bargeld oder Kartenzahlung

Besucher des Traumzeit-Festivals müssen online oder auch vor Ort an den Kassen den Chip mit Geld aufladen, der dann beim Bezahlvorgang ausgelesen wird. Wie das genau funktioniert und was du alles über den Chip wissen musst, erfährst du in diesem ursprünglichen Artikel.

Nach unserer Berichterstattung haben sich via Facebook mehrere Leser von DER WESTEN zur neuen Zahlungsmöglichkeit geäußert. Die Meinungen darüber sind eindeutig!

Schnell wird deutlich: Festival-Besucher sind begeistert von der neuen Regelung. „Das ist seit Jahren bei Festivals wie Wacken und Rock am Ring Standard. Und wird super angenommen“, berichtet ein Nutzer beispielsweise. Er findet es eine „super Sache“, dass ihm das lästige Bargeld-Mitschleppen nun auch auf dem Traumzeit-Festival in Duisburg erspart bleibt.

Meinungen fallen positiv aus

Andere Besucher stimmen dem Nutzer zu. „Läuft auf anderen Festivals auch so und es gab, zumindest für mich, noch nie Probleme damit“, berichtet ein User. Nun könne er das Bargeld, „das man verlieren kann“, daheim lassen. Ein Festival-Gänger weist auf einen weiteren Vorteil hin: „Die Getränke- und Essensausgabe geht viel schneller!“, freut er sich.

Natürlich gibt es auch vereinzelt negative Stimmen, die aus persönlichen Gründen lieber auf Bargeldzahlungen bestehen. Diese fallen jedoch in der Minderheit aus und die positiven Resonanzen überwiegen eindeutig. „Das optimiert einfach den Zahlungsvorgang und beschleunigt vor allem alles“, fasst ein Festival-Besucher zusammen.