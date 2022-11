Essen: Massen-Crash! Lkw kracht in mehrere Fahrzeuge – 5 Verletzte

Massen-Karambolage in Essen! Am späten Montagabend, 28. November, ist in Steele ein Lkw in mehrere Fahrzeuge gekracht – darunter auch ein Linienbus.

Es gab mindestens drei Verletzte, wie ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte. Die Feuerwehr spricht von drei schwer und zwei leicht Verletzten. Die Kreuzung Bochumer Landstraße und Steeler Bergstraße ist aktuell noch gesperrt und die Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge dauern an.

Essen: Lkw rast in zig Autos – Fahrer eingeklemmt

Gegen 21.46 Uhr erhielt die Polizei Meldung von einem Massen-Crash in Steele. An der Kreuzung Bochumer Landstraße und Steeler Bergstraße war ein Lkw – laut Zeugenaussagen mit erhöhter Geschwindigkeit – in mehrere Autos gefahren. Passanten zufolge wollte der Lkw einen Linienbus überholen und schaffte es nicht, sodass er auch diesen touchierte. Diese Information ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

In Folge des Massenunfalls knallte der Lkw auch noch in eine Laterne und kippte dann schließlich um. Nach Informationen der Essener Feuerwehr gab es fünf Verletzte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Lkw-Fahrer schwer verletzt im Führerhaus. Gleich daneben war eine Person in ihrem Auto eingeschlossen und ebenfalls schwer verletzt. Ein weiterer Autofahrer konnte sich mit ähnlichen Verletzungen selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der Busfahrer und ein Insasse wurden leicht verletzt.

Essen-Steele: Lkw liegt auf der Seite und überall liegen Trümmer. Foto: Justin Brosch

Zum Glück für die Verletzten war eine Notärztin zufällig anwesend, die sie versorgte. Und auch ein Krankentransport fuhr gerade vorbei und konnte helfen. Die Feuerwehr befreite den Lkw-Fahrer durch die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs und die Person aus dem Auto nebenan durch die Heckklappe. Alle fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Bochumer Landstraße gesperrt – auch ÖPNV betroffen

Der Lkw war voll beladen mit Lebensmitteln, die später überall verstreut lagen. Zudem riss der Tank auf und 300 Liter Kraftstoff liefen aus. Trümmer wurden weit verteilt.

Foto: Feuerwehr Essen

Die Polizei hat die Bochumer Landstraße, bzw. die Kreuzung mit der Steeler Bergstraße, komplett abgeriegelt und auch am Dienstagmorgen ist sie noch nicht wieder freigegeben. Da die Bergungsmaßnahmen noch andauern, könnte es noch eine Weile dauern, bis die Sperrmaßnahmen aufgehoben werden.

Aufgrund des Verkehrsunfalls kommt es zudem zwischen Eiberg und Steele zu sehr hohen Verspätungen und eventuell auch Ausfällen beim Schienenersatzverkehr. Auch hier ist unklar, wie lange die Störung anhalten wird (Stand 7.30 Uhr).