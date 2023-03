Essen: Mann entführt Ex-Freundin und foltert sie – „Dein letzter Tag“

Was für eine grausame Tat! Am Dienstag (7. März) muss sich ein Angeklagter vor dem Landgericht Essen verantworten. Was dem Mann vorgeworfen wird, lässt einen durch und durch erschaudern…

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, wird dem Beschuldigten neben Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung auch Freiheitsberaubung, Nötigung sowie Bedrohung vorgeworfen. Die Tat habe sich bereits im April des vergangenen Jahres ereignet. Doch was genau soll passiert sein?

Angeklagter habe Ex-Freundin gefesselt

Wie vor dem Landgericht Essen vorgetragen, soll der Angeklagte seine Ex-Freundin am Tattag gegen sieben Uhr in der Früh in sein Auto gezerrt, gefesselt und zur Wohnung eines Bekannten gefahren haben. Dort habe er die Frau aufgefordert, sich auszuziehen – was das Opfer auch bis auf den BH gemacht haben soll.

Weitere News:

Mit den Worten „Heute ist Dein letzter Tag“ soll der Angeklagte dann ein Laken ausgebreitet haben, auf das sich die Frau legen sollte. Anschließend soll er das Stück Stoff mit Benzin übergossen und angezündet haben. Bevor die Flammen das Opfer erreichten, habe der Angeklagte es ausgetreten.

Angeklagter soll der Frau gedroht haben

Nach der Feuer-Aktion soll der Angeklagte seine einstige Partnerin aufgefordert haben, sich zur Couch zu begeben. Dort soll er sie mehrfach vergewaltigt haben. Gegen 12 Uhr soll er von der Geschädigten abgelassen und sie nach Hause gefahren haben. Als sich die beiden zu einem späteren Zeitpunkt nochmals über den Weg liefen, habe der Angeklagte der Frau gesagt, dass jemand dafür bezahlen werde, dass er im Gefängnis gewesen sei.