Essen: Schwerer Unfall am Limbecker Platz – Krankenwagen rast gegen Schild

Schlimmer Unfall in Essen! Gegenüber des Shopping-Centers Limbecker Platz raste ein Krankenwagen gegen einen Baum, prallte gegen ein Schild und kam schließlich zum Stehen.

Am Samstagnachmittag (15. April) kam es in Essen in unmittelbarer Nähe des Limbecker Platzes zu einem heftigen Crash. Wie die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, verlor ein Fahrer eines Krankentransports ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seinen Wagen.

Gegenüber des Limbecker Platz in Essen hat es einen Unfall gegeben. Foto: Justin Brosch

++ Essen: „Letzte Generation“ sorgt für Verkehrschaos am Hauptbahnof – Autofahrer wütend: „Verpisst euch einfach!“ ++

Essen: Sanitäter wohl bewusstlos

Er kam in ein Krankenhaus. Wie schwer der Fahrer verletzt ist, konnte die Polizei nicht sagen. Laut Informationen von DER WESTEN erlitt der Sanitäter am Steuer einen medizinischen Notfall, wurde bewusstlos. Er prallte zunächst gegen einen Baum, anschließend gegen ein Schild.

Mehr Themen und News auf unserem Portal gibt es hier:

Ein Patient hat sich zu dem Zeitpunkt nicht mit an Bord befunden. Ein größeres Verkehrschaos gab es laut der Polizei wegen des Unfalls nicht.

Erst einen Tag zuvor krachte es bereits am Limbecker Platz: Ein LKW und ein PKW fuhren ineinander! Mehr dazu hier.