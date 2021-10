Essen: Konkurrenz für Lieferando! Auch HIER kannst du jetzt Essen bestellen

In Corona-Zeiten boomt das Geschäft mit dem Lieferdienst. Spitzenreiter in Essen ist Lieferando.

Doch die Konkurrenz schläft nicht und ein neuer Lieferservice will sich ebenfalls in Essen behaupten.

Essen: Uber Eats will Lieferando den Rang ablaufen

Einer der großen Profiteure in der Corona-Krise war mit Sicherheit der Essenslieferdienst Lieferando. Fast alle Gastronome mussten auf Bringdienst umstellen und Lieferando erlebte einen großen Ansturm.

Doch jetzt will ein anderer Lieferdienst was vom Kuchen in Essen abhaben. Seit Donnerstag können die Essener auch über die App Uber Eats ihr Lieblingsgericht bestellen.

Der Aufbau ist dem von Lieferando ziemlich ähnlich. Schon das Design beim Aufrufen der Seite erinnert an den Marktführer. Eine knallige Farbe als Hintergrund, dazu ein paar Bildchen von leckeren Gerichten und in der Mitte der Homepage eine Suchmaske, um seine Adresse einzugeben.

Danach kann sich der hungrige Kunde vor Angeboten von Pizza und Burger über Sushi, Indisch und Türkisch nicht retten. Wie es auf der Homepage von Uber.com, dem Gründungs-Unternehmen, heißt, lassen sich auf der Plattform zum Start bereits 50 Restaurants aus Essen finden. Bei Lieferando kannst du dagegen bei 290 verschiedenen Läden bestellen.

Uber Eats will DAMIT gegen Lieferando und Co. punkten

In Sachen Auswahl hinkt der Lieferdienst also noch hinterher. Nachdem entschieden wurde, was bestellt wird, kann ganz bequem und bargeldlos mit Kreditkarte, per PayPal oder Apple Pay bezahlt werden. Danach setzt sich der Kurier in Bewegung und der Nutzer kann ganz genau nachverfolgen, wie weit sein Essen noch von ihm entfernt ist.

Auch Lieferando informiert seine Kunden über den aktuellen Status der Bestellung. Über den Food Tracker kann die Lieferung verfolgt werden, allerdings nur wenn der Kurier sie auch aktualisiert.

Sich abheben von Lieferando will Uber Eats jedoch viel mehr in Puncto Schnelligkeit. Die App existiert nämlich bereits in 45 Ländern und insgesamt mehr als 6.000 Städten. Laut der Fachzeitschrift „Werben und Verkaufen“ müssen die Kunden weltweit im Durchschnitt weniger als 30 Minuten auf ihr Essen warten.

Nachdem Uber Eats in den NRW-Städten Köln, Düsseldorf und Bonn versucht den Markt aufzumischen, hat der Lieferdienst nun auch den Weg nach Essen gefunden. (cg)