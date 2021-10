Bombenentschärfung in Essen-Stoppenberg!

Essen: Riesen-Bombe gefunden! Alles, was du zur Entschärfung des 840-Kilogramm-Koloss wissen musst

Essen. Normalerweise haben die Bomben-Blindgänger, die man in Essen findet, „nur“ ein Gewicht zwischen 250 und 500 Kilogramm. Doch der Koloss, der am Dienstag in Stoppenberg entdeckt wurde, bietet fast das Doppelte.

An der Straße Kapitelacker, in Höhe der Hausnummer 26, wurde eine Luftmine mit drei Aufschlagzündern entdeckt. Der Inhalt: 840 Kilo Sprengstoff! Nun wird die Entschärfung des Mega-Sprengkörpers in Essen vorbereitet.

Essen: 840-Kilo-Bombe in Stoppenberg

Die Entschärfung benötigt laut der Stadt Essen eine längere Vorlaufzeit, weswegen sich die Einsatzkräfte am morgigen Mittwoch (13. Oktober) darum kümmern wollen. Bis dahin soll die Fundstelle überwacht werden.

Ein paar Fakten über die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

In der jüngeren Vergangenheit musste in Essen bisher noch nie eine derartige Luftmine entschärft werden. Die Menge an Sprengstoff vergrößert zudem den Evakuierungsradius erheblich.

Wegen Luftminen-Koloss: Evakuierung beginnt am frühen Mittwochmorgen

Betroffen sind tatsächlich alle Gebäude im Umkreis von einem Kilometern rund um die Bombenfundstelle. Im erweiterten Umkreis ist es Anwohnern sicherheitshalber untersagt, sich während der Entschärfung im Freien aufzuhalten.

Ab 8.30 Uhr soll die Evakuierung morgen beginnen. (at)