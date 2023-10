Essen: Beliebte Attraktion ist zurück – hast du sie schon entdeckt?

Am Sonntagabend (29. Oktober) wurden offiziell die Lichtwochen in der Essener Innenstadt eröffnet. Die strahlenden Lichter zogen Groß und Klein in das Herz von Essen. Es ist der Startschuss für viele weitere Highlights, die noch kommen sollen.

Zudem feiert in diesem Jahr eine beliebte Attraktion ihr Comeback bei den Essener Lichtwochen. Es ist eine alte Tradition, die nun wieder auflebt.

Essen: Startschuss für Lichtwochen

Einige Besucher erkennen es vielleicht schon aus der Distanz. In der Nähe der Marktkirche leuchten wieder zwei Themenbilder. Zu sehen ist zum einen das Stadtwappen und zum anderen die „Goldene Madonna“. Die „Goldene Madonna“ ist die älteste vollplastische Marienfigur, die für gewöhnlich ihren Platz im Dom hat.

Angefertigt wurden die zwei Themenbilder von der Firma MK Illumination aus Innsbruck. Von ihnen stammen auch die anderen Hingucker, wie die trompetenden Engel und Sternenbälle oder der beliebte Tierpark aus Licht. Die Firma musste kurz vor knapp aufgrund von technischen Problemen nochmal umplanen. Anstelle eines Einhorns soll nun ein Eisbär vor dem Ladenlokal von Juwelier Mauer auf der Kettwiger Straße die Augen der Besucher zum Leuchten bringen.

Geglüht hat am Ende des Tages vielleicht auch so manche EC-Karte. Denn am 29. Oktober war verkaufsoffener Sonntag, sodass die Leute bereits Zeit hatten, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk einzukaufen. Einige von ihnen wurden sicherlich auch noch Zeuge davon, wie die Lichtwochen in Essen mit lauter Musik und einem pompösen Feuerwerk am späten Abend willkommen geheißen wurden. Wer die Eröffnung verpasst hat, hat aber noch genug Zeit. Die aufwendige Deko verschwindet erst am 6. Januar 2024 wieder.