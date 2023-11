Der Sommer hat sich verabschiedet und die Temperaturen sinken stetig. Doch in Essen-Steele gibt es bereits Grund zur Freude, denn der erste Weihnachtsmarkt in NRW hat seine Pforten geöffnet. Mit feierlichem Glanz wurde der Weihnachtsmarkt Essen-Steele am Donnerstag (2. November) eröffnet (DerWesten war vor Ort und hat den Glühwein-Check gemacht). Derweil spielte das Wetter nicht ganz so mit, wie es die Besucher sich erhofft hatten. So sehr, dass eine Attraktion gänzlich ausfallen musste.

+++ Wetter macht Weihnachtsmarkt in Essen-Steele einen Strich durch die Rechnung – Attraktion muss ausfallen +++

Doch wie es so schön heißt, nach der Eröffnung eines Weihnachtsmarktes ist vor der Eröffnung eines anderen. In genau zwei Wochen wird der Internationale Weihnachtsmarkt Essen die gesamte Stadt in festlichen Zauber hüllen und Weihnachtsträume wahr werden lassen.

Weihnachtsmarkt Essen enthüllt erste Attraktion – sie ist nicht zu übersehen

Die Vorfreude ist keineswegs übertrieben, denn der Weihnachtsmarkt Essen wurde kürzlich im Onlinevoting der „European Best Christmas Markets“ als bester in Deutschland und auf dem sechsten Platz in Europa ausgezeichnet. Vom 17. November bis zum 23. Dezember wird er mit seinem zauberhaften Ambiente und einer einzigartigen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten und Handwerkskunst erneut Tausende von Besuchern in festliche Stimmung versetzen und ihnen ein herzliches Lächeln ins Gesicht zaubern.

Während der intensiven Vorbereitungsphase hat der Weihnachtsmarkt Essen auf Facebook gemeinsam mit dem Stadtportal die erste Attraktion enthüllt. Und die ist wirklich nicht zu übersehen. „Unsere Tanne ist da“, verkündetet man voller Stolz.

Berichten zufolge wurde diese majestätische Tanne am Montag (30. Oktober) im Sauerland gefällt. Stolze elf Meter ragt sie in die Höhe und wird einen ganzen Monat lang die Adventszeit mit ihrem funkelnden Lichterspiel erhellen. Ein Anblick, der jedes weihnachtliche Herz höherschlagen lässt.

Die Tanne ist nicht nur ein beeindruckendes Symbol für die festliche Jahreszeit. Sie ist auch ein Ort der Zusammenkunft und der Freude. Unter ihrem grünen Baldachin werden Besucher gemütlich verweilen, sich an dampfenden Glühweinbechern wärmen und in die festliche Atmosphäre eintauchen.