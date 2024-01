Essen: Beliebtes Event kehrt endlich wieder zurück – DAS ist einzigartig in ganz Deutschland

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem nächsten Event: Kaum wurde der Weihnachtsmarkt in Essen abgebaut, wurde das nächste Spektakel schon wieder aufgebaut. Und alle aus NRW können es kaum erwarten. Endlich kehrt ein beliebtes Event wieder zurück!

Essen: Endlich geht es wieder los

Das Warten hat ein Ende: Der „Essener Wintertraum“ ist am Freitag (12. Januar) erfolgreich wieder in die nächste Runde gegangen. Hier warten neben einer Eisfläche zum Schlittschuhlaufen auch eine Eis-Lounge, Eistockschießen, ein Kinderkarussell und die größte Open-Air-Eis-Disco Europas mit einer Licht- und Lasershow, wie „Radio Essen“ berichtet. Ein Ausflugsziel für Groß und Klein also!

Bereits die Eröffnung war ein voller Erfolg. 30 Eiskunstläufer präsentierten den Besuchern eine tolle Eröffnungsshow. Und die Highlights werden nicht nachlassen: Jeden Freitag- und Samstagabend legen DJs gute Musik auf und laden Essener und Menschen aus der Umgebung zum Tanzen auf dem Eis ein. Und eine Sache an dieser Eisfläche ist ganz besonders.

Bundesweit einzigartig

Denn die Eisfläche bildet die größte Eisbahn Nordrhein-Westfalens. Sie geht über zwei Ebenen, hat sogar eine Aussichtsplattform und einen Fotopoint. Insgesamt ist die Eisfläche des „Essener Wintertraums“ 4.500 Quadratmeter groß und bietet Platz für bis zu 1.400 Besuchern gleichzeitig. Ein „WAZ“-Mitarbeiter probierte die Eisfläche, die sich nahezu über den ganzen Kennedyplatz erstreckt, aus. Erfahre hier, wie es ihm ergangen ist und was auch du von deinem Besuch erwarten kannst.

Auch die Preise für das Wintervergnügen stehen fest: Erwachsene zahlen für vier Stunden Fahrspaß neun Euro, Kinder fünf Euro. Wer von 11:00 bis 14:00 Uhr fahren möchte, zahlt sogar nur 2,50 Euro im „Early Bird Rabatt“. Schlittschuhe gibt es natürlich auch vor Ort für sechs Euro zu leihen. Alle Tickets für den „Essener Wintertraum“ können auch online gekauft werden – mit einem Rabatt von 10 Prozent!