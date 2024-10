Essener Lichtwochen: Wichtiger Hinweis kurz vor der Eröffnung – das muss jeder Besucher beachten

Es ist ein einziger Knopfdruck, der nicht nur eine ganze Stadt in ein Lichtermeer hüllt, sondern auch romantische Gefühle und Sehnsucht auslöst. Was 1950 in Essen mit einfachen Ornamenten und Sternen begann, begeistert heute mit dreidimensionalen Lichtfiguren und -installationen Jung und Alt.

Wovon die Rede ist? Natürlich von den Lichterwochen in der NRW-Stadt. Und die feiern in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Eines ist klar: Bei vielen steigt seit einigen Wochen die Vorfreude, schließlich geht es in wenigen Tagen los. Doch jetzt heißt es für die Besucher aufpassen – dieser Hinweis ist wichtig!

Essen: Lichterwochen starten am 28. Oktober

Alle Jahre wieder kommt nicht nur der Nikolaus oder der Osterhase, sondern auch die Lichterwochen in Essen. Und das genau am letzten Sonntag im Oktober – kein Wunder also, dass sich viele den 28. Oktober schon mit einem dicken Sternchen markiert haben. Doch nicht nur das Fest öffnet an diesem Tag seine Pforten, auch die Geschäfte laden zum Bummeln ein.

So kann beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr nach Herzenslust geshoppt werden, bevor Oberbürgermeister Thomas Kufen pünktlich um 18 Uhr die Lichterwochen auf dem Willy-Brandt-Platz eröffnet. Und bevor um 19 Uhr das Feuerwerk auf dem Kennedyplatz für staunende Gesichter sorgt, gibt es musikalische Klänge vom Schönebecker Jugendblasorchester.

Achtung: Zeitumstellung steht bevor

Klar ist, dass das Programm mit all seinen Höhepunkten gut durchdacht ist und einem strikten Zeitplan folgt. Apropos Zeit – da müssen die gut gelaunten Gäste jetzt aufpassen! Denn am Sonntag (27. Oktober 2024) wird die Zeit um eine Stunde zurückgestellt. Dann ist nicht nur die Nacht eine Stunde länger, auch die Uhren müssen wieder richtiggestellt werden.

Also lieber zweimal auf die Uhr schauen, bevor man die Eröffnung und das bunte Feuerwerk verpasst. Das wäre wirklich schade!