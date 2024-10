Essen: Jetzt steht es fest! Beliebtes Restaurant nennt Öffnungstermin

Zwei Jahre lang war das „Abseits“-Restaurant in Essen Anlaufstelle für viele hungrige Gäste, die sowohl deutsches und russisches Essen als auch Burger lieben. Doch ausgerechnet zum zweijährigen Jahrestag sollte ein Brand in der Matthias-Erzberger-Straße 1 in Essen alles ändern.

Plötzlich stand das Inhaber-Paar Rihovski vor dem Nichts. Das Gebäude, in dem das Lokal war, war nicht mehr zu retten und musste komplett abgerissen werden. Doch die Restaurant-Besitzer gaben nicht auf und fanden eine neue Location, wo sie nun einen Neustart wagen wollen.

Essen: „Abseits“-Restaurant nennt Eröffnungstermin

Anfang September stand DER WESTEN noch mit Eugen Rihovski und seiner Frau Tatjana vor den Trümmern ihrer Existenz. Von dem abgebrannten Restaurant waren nur noch ein paar Stühle und ein Parkplatz-Schild über (hier mehr dazu). Doch schon da gab es Hoffnung, denn nur unweit vom alten Standort wurden die beiden erneut fündig.

Wenige Stunden nach unserem Treffen erfolgte die freudige Nachricht: Der Pachtvertrag für die neue Location wurde unterschrieben. In der Ückendorfer Straße 67, 45327 Essen soll schon bald wieder der Betrieb in Angriff genommen werden. Am 30. Oktober 2024 wird Neueröffnung gefeiert, wie Eugen Rihovski gegenüber DER WESTEN verrät.

DAS erwartet die Gäste

Schon seit Wochen arbeitet das Paar zusammen mit ein paar freiwilligen Helfern daran, die Räumlichkeiten des ehemaligen griechischen Restaurants „Apollonia“ wieder auf Vordermann zu bringen. Während die Wände, Böden und das Mobiliar erneuert werden, soll sich am Namen und beim Konzept jedoch nichts ändern. Ehefrau Tatjana wird die Gäste wie gewohnt mit Schnitzel, Burger oder auch dem russischen Klassiker Pelmeni verwöhnen.

Wer bei der Neueröffnung am 30. Oktober dabei sein will, kann ab sofort einen Tisch reservieren. Entweder per WhatsApp unter der Nummer 020155793390, auf der Internetseite vom „Abseits“-Restaurant oder per Social Media.