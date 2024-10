Spielemesse in Essen: Kaum ist das Event vorbei, geht diese Nachricht um

Über vier Tage lang konnten sich Familien, Paare und Einzelpersonen auf der Spielemesse in Essen austoben. Zwischen dem 3. und 6. Oktober 2024 wurde im Herzen des Ruhrgebiets um die Wette geknobelt, gespielt und natürlich auch gekauft.

Auch in Zeiten der Digitalisierung und von Playstation, Gameboy und Co. haben die klassischen Brettspiele offenbar noch nicht ihren Reiz verloren. Auch die Veranstalter ziehen nach der Spielemesse in Essen ein deutliches Fazit, welches ein wichtiges Indiz auch für alle Besucher des nächsten Jahres sein könnte.

Spielemesse in Essen restlos ausverkauft

Bei der „SPIEL Essen“ kamen Besucher aus über 80 Nationen nach Essen und die 923 Aussteller mit ihren über 1.500 Neuheiten dieses Jahr waren aus 52 Ländern aller Kontinente. Und der ganze Aufwand sollte sich lohnen, denn bereits vor Beginn der Spielemesse konnten die Veranstalter einen großen Erfolg feiern.

Denn laut Veranstalter waren zum ersten Mal alle Tickets zunächst für Donnerstag und Freitag ausverkauft. Während der Messe waren dann auch Samstag und Sonntag ausverkauft. Der massive Andrang zeigte sich auch am Hauptbahnhof Essen, wo es zu chaotische Szenen kam (hier mehr dazu). Die Besucherzahl lag am Ende bei 204.000 Menschen und damit erneut deutlich über dem Vorjahr.

Ein Rekord jagt den Nächsten

„Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Kontingent an Tickets gearbeitet, um für so viele Menschen wie möglich ein angenehmes Erlebnis auf der SPIEL zu schaffen und die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Es durften nie mehr als knapp 50.000 Menschen gleichzeitig im Gelände sein“, erklärt Carol Rapp, die Geschäftsführerin des ausrichtenden Merz Verlags. „Wir haben wieder auf breite Gänge und gute Laufwege geachtet, damit es ein gutes Durchkommen in den Hallen und zu den Ständen gab.“

Noch mehr News aus Essen:

Bereits im Juni war die Fläche für Aussteller ausverkauft und die Brettspielmesse füllte dieses Jahr 68.500 Quadratmeter in den sechs genutzten Hallen der Messe Essen – ein absoluter Rekordwert. Für den Erfolg verantwortlich waren aber unter anderem auch viele Neuheiten wie ein neues Logo oder der weltweit bekannte Miniaturen-Bemalwettbewerb Golden Demon sowie Anpassungen in der App.

Doch ausruhen wird man sich auf dem Erfolg nicht, denn die Planungen für das nächste Jahr laufen schon. Die SPIEL Essen 2025 findet vom 23. bis zum 26. Oktober 2025 statt. Gut möglich, dass auch im nächsten Jahr die Tickets wieder heiß begehrt und schnell vergriffen sind.