Essen: Weihnachtsmarkt-Programm sorgt für Ärger – „Seid ihr mit nichts zufrieden?“

Bereits am 2. November 2024 geht es los: Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele ist traditionell immer der erste Weihnachtsmarkt, der in der Ruhrpottstadt zu Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln einlädt.

Besonderes Highlight ist dabei Jahr für Jahr das Entertainment-Programm. Denn der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele lädt immer wieder Musiker ein, die auf der Hauptbühne für Live-Unterhaltung zwischen den Ständen sorgen sollen.

Doch der Blick ins Programmheft sorgt nicht bei allen potenziellen Besuchern für große Vorfreude.

Essen: Ärger um Weihnachtsmarkt-Programm

Fast jeden Freitag und Samstag vom 2. November 2024 bis zum 5. Januar 2025 legt DJ Werner bei der „Almrauschparty“ auf – zwischendrin sollen auf der Hauptbühne der Kinderliedermacher Volker Rosin, Ex-DSDS-Finalist Mike Leon Grosch oder Achim Petry (der Sohn von „Wolle“ Petry) für Stimmung sorgen.

Doch diese Auswahl sagt nicht allen zu. Der Hauptkritikpunkt: Zu viel Partyschlager – zu wenig besinnliche Weihnachtsstimmung!

Hitzige Diskussion

In einer Essener Facebook-Gruppe diskutieren die Weihnachtsmarkt-Fans über das Programm in Steele. „Wieder fast nur was für Schlagerfans“, kritisiert eine Userin. „Warum werden nicht mal Künstler eingeladen, die auch andere Musikrichtungen bieten?“

Auch andere Nutzer blasen ins selbe Horn. „Leider zu viel Schlager“, ist dort zu lesen – andere behaupten sogar, ihnen fehle „anständige Musik“ im Programmheft.

Mehr News:

Andere wiederum können bei diesen Beschwerden nur mit den Augen rollen. „Oh Mann“, ächzt ein Nutzer. „Seid ihr eigentlich mit nichts zufrieden? Man kann es nicht jedem recht machen.“ Leider wahr.

Und bei der langjährigen Tradition des Steeler Weihnachtsmarktes dürfte wohl niemand daran zweifeln, dass so oder so wieder viele Besucher in den Stadtteil pilgern werden, um möglichst früh einen Glühwein zu schlürfen. Der große Weihnachtsmarkt am Kennedyplatz öffnet erst rund zwei Wochen später – am 14. November.