Überraschungs-Konzert am Freitagmittag (9. Juni) in Essen. Viele Essener dürften sich gegen 12.30 Uhr die Augen reiben. Dann lädt die FUNKE Mediengruppe gemeinsam mit Radio Essen zu einem halbstündigen Auftritt von Sportfreunde Stiller vor dem Medienhaus am Jakob-Funke-Platz ein.

Nach Angaben der „WAZ“ legt die Kultband zwischen einem Fernseh-Auftritt am Morgen und vor ihrem Konzert am Abend am Telekom Campus in Bonn einen Zwischenstopp in Essen ein. Das Beste: Das Konzert ist kostenlos. Wer mag, kann den Auftritt von Sportfreunde Stiller in der Mittagspause bei bestem Wetter unter freiem Himmel genießen. Es sollte auch aus einem anderen Grund ein außergewöhnliches Konzert werden.

Essen: Sportfreunde Stiller überraschen in der Innenstadt

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert begeistern die Sportfreunde Stiller ihre Fans mit ihrer Musik. Mit Hits wie „Wunderbaren Jahren“ von ihrem Debütalbum „So wie einst Real Madrid) oder „Ein Kompliment“ vom Nachfolger „Die gute Seite“ hat die Band aus München die Herzen ihrer Fans im Sturm erobert.

Spätestens nach der Veröffentlichung des Fußball-Songs „’54, ’74, ’90, 2006“ sollte zumindest jeder Fußballbegeisterte die Sportfreunde Stiller kennen. Der Hit lief nicht nur auf den Fan-Meilen bei der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land rauf und runter. Auch bei den nachfolgenden Turnieren legte die Band das Fan-Lied neu auf, bis es 2014 bei der WM in Brasilien endlich zum Titel für die Deutsche Nationalmannschaft reichte.

Besonderer Auftritt in Essen

Um die Sportfreunde Stiller war es zuletzt länger ruhig geblieben. Nach sechs Jahren veröffentlichte die Band dann allerdings im November 2022 ihr langersehntes achtes Studioalbum „Jeder nur ein X“.

Bei dem halbstündigen Auftritt vor dem FUNKE-Medienhaus sollten Fans sich über einen Mix aus alten Hits und ein paar Eindrücken vom neuen Album freuen können, verriet „Radio Essen“. Das Besondere: Die Band um Sänger Peter Brugger performt ihre Lieder als Akustik-Versionen.