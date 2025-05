Wir waren im bestbewerteten Restaurant auf Mallorca essen – der Test erstaunt

Auf Mallorca, der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen, gibt es kulinarisch einiges zu entdecken. Besonders die Hauptstadt Palma beherbergt viele Restaurants, Bars und Cafés. Wir haben uns Mallorcas Nummer eins bei „Tripadvisor“ vorgenommen und getestet.

„La Malvasia“ heißt der kleine Laden mit der roten Fassade, der am Plaça del Mercat in Palma de Mallorca gelegen ist. Wir haben uns am Nachmittag einen Tisch auf der schönen Terrasse reserviert. Diese liegt auf dem Platz gegenüber vom Restaurant, unter alten Bäumen sitzen wir hier sehr schön.

Bestes Restaurant Mallorcas begeistert vor allem durch SIE

Das Restaurant ist geschmackvoll eingerichtet. Hinter der roten Fassade findet sich ein schlichtes Ambiente in Naturtönen. „Essen, Trinken, Fühlen“ – damit wirbt das Restaurant auf seiner Website. Mit allen fünf Sinnen solle hier die mediterrane Küche genossen werden können. Den Namen „La Malvasia“ verdankt das Restaurant einer Weinsorte, die die Inhaber selbst in Banyalbufar im Westen Mallorcas anbauen lassen und auf den sie ihre Gerichte abstimmen.

Besonders beliebt bei den Gästen, die bei „Tripadvisor“ ihren Besuch im „La Malvasia“ bewertet haben, sind die Frische der Speisen, der leckere Wein, die Atmosphäre auf der schönen Terrasse und der aufmerksame Service. Besonders eine Servicekraft wird immer wieder in den Bewertungen positiv erwähnt.

„Sehr guter Service von Laura!“ und „Laura war großartig und sehr nett“ kommentieren begeisterte Gäste bei dem Rezensionsportal. Auch uns fällt direkt eine sehr freundliche Bedienung auf. Fröhlich und auf zack ist sie, rückt uns den Tisch draußen so zurecht, dass wir möglichst nicht vom beginnenden Regen erwischt werden. Auf Nachfrage, ob sie Laura sei, lacht sie und bejaht. Ob sie wisse, dass sie immer wieder Erwähnung in Rezensionen finde, fragen wir sie. Laura lacht erneut, sie scheint von ihrem guten Ruf durchaus zu wissen.

Die Terrasse des „La Malvasia“ ist ein gemütlicher Platz zum Verweilen. Foto: DER WESTEN / Chaleen Goehrke

Echte Foodies könnten enttäuscht sein

Leider müssen wir Laura wegen des starken Regens dann doch verlassen und unser Essen im Innenbereich des Restaurants zu uns nehmen. Wir haben uns für einen Salat mit Burrata, Tomaten und einem Pesto aus Ruccola für 17 Euro als Vorspeise entschieden. Danach gibt es für eine von uns Tacos vom konfierten iberischen Schweinebauch mit Tzatziki, Koriander, roter Zwiebel und Limette für 19,50 Euro und für die andere konfierten Kabeljau mit roter Paprika und gebackener Kartoffel für 22 Euro.

Tacos und konfierter Kabeljau gab es im „La Malvasia“. Foto: DER WESTEN / Saskia Papenthin

Den Salat finden wir beide okay, klares Highlight: die Burrata-Kugel. Ansonsten sehr mild bis fad im Geschmack, aber schön anzusehen. Auch die typisch mallorquinischen Pamboli kriegen wir serviert. Die Hauptspeisen wirken zunächst sehr klein, doch die Portionen stellen sich als ausreichend heraus. Der Fisch ist lecker, aber leider sehr unspektakulär, Kartoffeln wirken etwas alt, die Paprika ist in Ordnung. Es fehlen Gewürze oder mindestens Salz. Alle Zutaten bringen wenig Eigengeschmack mit.

Die einzelnen Zutaten bei den Tacos ergeben eine schöne Harmonie auf der Zunge und das Fleisch schmeckt schön saftig. Was jedoch auch an dem Öl liegen könnte, das rechts und links an den Seiten rausfließt – eine, im wahrsten Sinne des Wortes, kleine Schweinerei. Ein Meister der feinen Tischmanieren, wer sich da nicht die Hände schmutzig macht.

Obwohl der Laden mit seiner Terrasse und der netten Servicekraft Laura seinen Charme hat, bleibt die Vermutung, dass die Weine die Hauptakteure sein sollen. Ohne sie blieben die kulinarischen Zusammenstellungen etwas farblos. Sicher schmeckte alles, jedoch verspricht „das beste Restaurant Mallorcas“ etwas mehr Finesse. Für die aufgerufenen Preise werden leckere Gerichte geboten, die vermutlich auch ambitionierte Hobby-Küche zu Hause umsetzen können.