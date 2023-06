Essen: Zwei Kinder (1 und 4) fallen aus Fenster in die Tiefe – neue Details nach schrecklichen Vorfällen

Dramatischer Ereignisse am Dienstag (20. Juni) in Essen. Innerhalb weniger Stunden sind zwei Kinder aus großer Höhe in die Tiefe gestürzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist zunächst ein Kleinkind gegen 14.30 Uhr aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Max-Reger-Straße gefallen. Es soll sich um einen einjährigen Jungen handeln, bestätigt ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN.

Später stürzte nach Informationen unserer Redaktion ein 4-jähriges Mädchen aus dem Dachgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses an der Vogelheimer Straße. Beide Kinder erlitten nach aktuellen Details lebensgefährliche Verletzungen.

Essen: Kinder in akuter Lebensgefahr – neue Details

Ersten Informationen zufolge stürzte der kleine Junge aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock. Das Kleinkind landete im Hinterhof des Hauses im Essener Südviertel. Rettungskräfte eilten zum Unfallort und leisteten umgehend erste Hilfe. Die Einsatzkräfte legten das Kind schließlich in eine Vakuum-Matratze, damit es möglichst erschütterungsfrei ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Es schwebte nach Einschätzung der Einsatzkräfte in akuter Lebensgefahr.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zu der Ursache aufgenommen.

Rettungskräfte kämpfen um das Leben des verunglückten Kleinkinds in Essen. Foto: Justin Brosch

Nur wenige Stunden später das nächste Unglück, dieses Mal im Stadtteil Altenessen. Hier soll die Vierjährige aus einem Dachgeschossfenster rund zehn bis fünfzehn Meter in die Tiefe gefallen sein. Das Mädchen prallte auf den Gehweg vor dem Haus. Rettungskräfte forderten wegen der Schwere der Verletzungen einen Rettungshubschrauber an. Auch hier kann der Notarzt eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Ein Rettungshubschrauber landete nach dem Unglück auf dem Altenessener Markt. Foto: Justin Brosch

Mit Stand von Mittwoch (21. Juni) gibt es keine Hinweise auf ein aktives Fremdverschulden. Ob die Eltern ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt haben, ist derzeit noch Stand der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN mitteilt.

Schreckliche Serie in Essen

Erst in der vergangenen Woche ist eine Minderjährige vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Essen gefallen. Die Jugendliche stürzte aus der fünften Etage in die Tiefe, landete aber zum Glück auf einem Rasenstück. Zuvor hatte es noch weitere vergleichbare Unglücke in Essen gegeben (mehr hier).

Im Frühjahr und Sommer kommt es jedes Jahr gehäuft zu tragischen Stürzen aus größerer Höhe. Grund dafür sind geöffnete Fenster bei höheren Temperaturen. Besonders für Kinder ist das gefährlich. Sie können Gefahren häufig weniger gut abschätzen. Außerdem ist der Kopf von Kindern im Verhältnis zum Gesamtkörpergewicht relativ groß. Lehnen sich Kinder zu weit aus dem Fenster, ist das Risiko des Gleichgewichtsverlust deutlich größer als bei Erwachsenen. Experten appellieren deshalb immer wieder daran, insbesondere Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt in Räumen mit geöffneten Fenstern zurückzulassen.