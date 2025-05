NRW: Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus ++ Großeinsatz!

Großeinsatz in Korschenbroich (NRW)!

Wie „Bild.de“ berichtet, stürzte in der Stadt am Niederrhein am Samstag ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus. Teile des Wohnhauses gerieten dabei in Brand.

NRW: Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus

Die Maschine sollte „Bild.de“ zufolge eigentlich in Mönchengladbach landen. Doch in der Luft sollen Motorprobleme aufgetreten sein, die zum Absturz führten. Das Kleinflugzeug sei dabei zunächst in den Vorgarten des Hauses gestürzt und dann gegen die Fassade gekracht.

Aktuell gibt es noch keine Informationen zu Todesopfern oder Verletzten.

Weitere Informationen folgen…