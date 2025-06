Selenskyj ohne Rückhalt mehr im eigenen Volk? Neue Umfrage ist eindeutig

Immer wieder versucht Kreml-Herrscher Putin es so darzustellen, dass sein Widersacher Wolodymyr Selenskyj keinen Rückhalt mehr im eigenen Volk habe. Damit versucht Moskau im Propaganda-Krieg die ukrainische Staatsführung zu delegitimieren. Sogar US-Präsident Donald Trump sprang auf den Zug schon auf.

Auch Trump kritisierte, dass es in der Ukraine noch keine Neuwahl gab. Eigentlich hätte es 2024 eine Präsidenten-Wahl geben sollen, doch aufgrund des Kriegszustandes fand diese ganz verfassungsgemäß bislang nicht statt. Der US-Amerikaner bezeichnete Selenskyj deshalb aber sogar als „Diktator“.

Selenskyj kein legitimer Präsident mehr? Volk hat andere Meinung

Ebenso wie Putin suggerierte Trump damit, dass Selenskyj keine ausreichende Legitimität mehr habe. Doch Umfragen untergraben dieses russische Narrativ. Die Zustimmung zum 47-jährigen Staatschef ist sogar seit der Machtübernahme von Trump und der anschließenden Auseinandersetzungen mit dem neuen Führer im Weißen Haus deutlich gestiegen.

Laut den regelmäßigen Erhebungen des Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) genoss Selenskyj noch kurz vor der russischen Invasion im Februar 2022 wenig Vertrauen im der ukrainischen Bevölkerung. Eine Mehrheit misstraute ihm sogar. Die Rückendeckung für den Präsidenten stieg dann allerdings nach dem Überfall durch Putins Truppen im Frühjahr 2022 sprunghaft an. Schrittweise nahm die Zustimmung in den Folgejahren wieder ab.

Doch seit dem Machtantritt von Donald Trump zeigt sich wieder eine entgegengesetzte Entwicklung. Das Ansehen des Präsidenten ist wieder klar gestiegen! Aktuell genießt Selenskyj mit über 70 Prozent so viel Vertrauen wie zuletzt 2023. Laut KIIS-Exekutivdirektor Anton Gruschetsky dürfte die neue Geschlossenheit mit den öffentlichen Angriffen von Trump zu tun haben.

Das Institut führt die Umfrage per Telefon unter Menschen durch, die in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten leben. Ukrainer in den besetzten Region im Osten und Südosten des Landes wurden nicht befragt. Das Stimmungsbild in diesen Bevölkerungsgruppen ist daher nicht bekannt.