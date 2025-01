Sarah Bossard privat: DAS ist die Partnerin von Alice Weidel

Seit dem Jahr 2017 hat die „Alternative für Deutschland“ mit einer Doppelspitze ihren Sitz im Bundestag. Seit dem führt Alice Weidel den Fraktionsvorsitz der rechtspopulistischen und rechtsextremen Partei. Bei der Bundestagswahl 2025 tritt Alice Weidel als Kanzlerkandidatin an. Antifeministische, nationalistische, homophobe und islam- sowie fremdenfeindliche Positionen sind in der AfD keine Seltenheit. Umso verblüffender war es, als bekannt wurde, dass sich AfD-Chefin Alice Weidel in einer lesbischen Beziehung befindet. Doch wer ist die Partnerin von Alice Weidel?

Bei der Lebensgefährtin von Alice Weidel handelt es sich um Sarah Bossard. Sowohl politisch als auch privat scheint die jedoch das komplette Gegenteil von Alice Weidel zu sein. Wer Sarah Bossard privat ist und wie ihr Leben mit AfD-Chefin Alice Weidel aussieht, verraten wir.

Wer ist Sarah Bossard privat?

Sarah Bossard ist laut „Bild“-Informationen 42 Jahre alt. Als Schweizerin mit gebürtigen Wurzeln aus Sri Lanka ist Sarah Bossard beruflich als Filmproduzentin tätig. Im Jahr 2009 besuchte Sarah Bossard eine Filmschule in Los Angeles, seit dem hat sie über 20 Filme produziert, auch Serienproduktionen hat sie gemacht – darunter einige Folgen aus dem „Tatort“.

Mit Alice Weidel führt Sarah Bossard privat eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Am 11. November 2024 teilte Sarah Bossard ein Foto mit Alice Weidel, in der Bildunterschrift schätze sie ihre 17 Jahre lange Beziehung wert. In ihrer Freizeit ist Sarah Bossard beim Trailrunning in der Schweizer Natur unterwegs.

Sarah Bossard privat: Das ist ihr gemeinsames Leben mit Alice Weidel

Privates Bild von Sarah Bossard und Alice Weidel.

Sarah Bossard hat ihre Wurzeln in Sri Lanka und in einer lesbischen Beziehung mit Alice Weidel – mit diesen Fakten zu ihrem Privatleben wird die AfD-Kanzlerkandidatin immer wieder konfrontiert. Denn öffentlich stehen sie im Gegensatz zu den Werten und Normen, die die rechtspopulistische Partei vertritt. Dass Alice Weidel gemeinsam mit Sarah Bossard privat in der Schweiz lebt und dort ihre Kinder, zwei Söhne, großzieht, ist ebenfalls bekannt. Auch bei einer politischen Diskussion im Züricher Kongresshaus im November 2024, bei der das Ende der Ampel-Koalition thematisiert wurde, sprach Moderator Reto Brennwald Alice Weidel auf ihre private Beziehung zur „dunkelhäutigen“ Sarah Bossard an. Alice Weidel antwortete darauf, sie würde Hautfarben nicht sehen und machte eine Liebeserklärung an ihre Frau, die im Publikum saß: „Sarah, ich liebe dich!“

In einem Interview mit „CH Media“ machte Weidel weitere private Details zu Sarah Bossard öffentlich. Sarah Bossard wurde mit drei Monaten adoptiert, kam aus nach Sri Lanka in die Schweiz und ist in Appenzell aufgewachsen. Die Herkunft von Sarah Bossard sei außerdem der Grund gewesen, wieso für das lesbische Paar beim Kinderwunsch keine anonyme Samenspende in Frage gekommen sei, teilte Alice Weidel der Münchener Abendzeitung mit. Da Sarah Bossard selbst Adoptivkind sei, habe sie ihre leiblichen Eltern nicht kennengelernt und sehr darunter gelitten – ihren Vater kenne sie bis heute nicht. Die Kinder von Alice Weidel und Sarah Bossard sind demnach nicht adoptiert, auch „news.de“ beschreibt Sarah Bossard als Mutter der Kinder, was für eine leibliche Mutterschaft spricht.

SO tickt Sarah Bossard politisch

Im Jahr 2019 reichte die AfD unter der Führung von Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland im Bundestag einen Antrag auf ein Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare ein. Während Alice Weidel als rechtsaußen-Politikerin aktiv ist, ist Sarah Bossard im linksalternativen Milieu unterwegs. In einem Interview mit dem „Tagesanzeiger“ bezeichnete Sarah Bossard die Ehe für als einen wichtigen Schritt.

Waren Alice Weidel und Sarah Bossard im Jahr 2017 noch im schweizerischen Biel gemeldet, hat sich das inzwischen geändert. Seit 2019 ist bekannt, dass Sarah Bossard in der konservativ geprägten Innerschweiz lebt – dennoch würden sie sich dort wohlfühlen. Sarah Bossard äußerte, dass die Bekanntheit es einfacher machen würde, da sie sich bei neuen Begegnungen nicht mehr für ihr privates Leben erklären müsse. Während Sarah Bossard offen mit ihrer Sexualität umgeht, vertritt Alice Weidel andere Ansichten. So äußerte die AfD-Kanzlerkandidatin im ARD-Sommerinterview 2023 folgendermaßen zu ihrem Privatleben: „Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne.“

