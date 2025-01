Robert Habeck: Diese Bücher brachten dem Grünen-Chef großen Erfolg

Bei der Bundestagswahl 2025 ist Robert Habeck als Kanzlerkandidat für das Bündis 90/Die Grünen im Rennen. Seit 2002 ist Robert Habeck Mitglied der Grünen, im Jahr 2009 wurde er zum Fraktionsvorsitzenden. Robert Habeck wurde 2021 zum Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sein Hauptaugenmerk liegt auf der Energiewende. Im Zuge seiner Karriere hat Robert Habeck einige Bücher verfasst, die seinen Weg in der Politik beschreiben und seine Ansichten widerspiegeln.

Anders, als sein politischer Auftritt vermuten lässt, hat Robert Habeck jedoch keinen akademischen Hintergrund im Bereich Umwelt, Naturwissenschaft oder Wirtschaft. Seinen Magister machte Robert Habeck in Germanistik, Philosophie und Philologie, zum Dr. promovierte er im Jahr 2000 mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit. Gemeinsam mit seiner Ehefrau war Robert Habeck auch vor seinem politischen Einstieg als Autor tätig – worum es in seinen anderen Büchern geht, kannst du hier ebenfalls lesen.

Bücher von Robert Habeck

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea Paluch, aber auch alleine, verfasste Robert Habeck eine Vielzahl von Büchern. In einem Interview gab das Ehepaar bekannt, dass sie ihre gemeinsame Zeit am meisten mit dem Schreiben verbringen. Zusammen übersetzten sie ebenfalls einige lyrische Werke, unter anderem von Ted Hughes. Zusätzlich zu den politischen Sachbüchern hat Robert Habeck bereits Romane, Kinderbücher und Lyrik geschrieben sowie Unterrichtsmaterial auf Dänisch entworfen. Seine literaturwissenschaftliche Magisterarbeit und Promotionsarbeit veröffentlichte Robert Habeck ebenfalls bei einem Verlag.

Auch auf Literaturfestivals ist Kanzlerkandidat Robert Habeck öfter zu Gast. Foto: IMAGO/Guido Schiefer

Politische Sachbücher von Robert Habeck

Sein erstes politisches Sachbuch mit dem Titel „Patriotismus: Ein linkes Plädoyer“ verfasste Robert Habeck im Jahr 2010, nachdem er gerade zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden war. Erst sechs Jahre politisches Schaffen später folgte Robert Habecks Autobiografie „Wer wagt, beginnt. Die Politik und ich“, in der der Grünen-Politiker von seinem Einstieg in die Politik erzählt. Seine persönliche Motivation und ein Apell an Leser, sich zum Zweck der Gesellschaft an der Politik zu beteiligen, werden dabei deutlich. Als Quereinsteiger in der Politik versucht er seine potenziellen Leser für sich zu gewinnen – dabei setzt er auf seinen wahren Hintergrund: die Sprache.

In Robert Habecks 2018 erschienenem politischen Werk „Wer wir sein könnten. Warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht“ geht es darum, mit welchem Ton und Sprachgebrauch in der Politik verfahren werden sollte, damit sich Bürger und Bürgerinnen aus allen Schichten der Gesellschaft angesprochen fühlen. Der Nachfolger aus der Corona-Krise „Von hier an anders. Eine politische Skizze“ aus dem Jahr 2021 von Robert Habeck übt sich in Selbstkritik. Das neuste Buch von Robert Habeck „Den Bach rauf. Eine Kursbestimmung“ erscheint am 16. Januar 2025 und steht unter dem Motto des Kanzlerkandidaten: Wirtschaft und Umwelt zum Zweck einer besseren Gesellschaft.

Romane und Gedichte von Robert Habeck

Schon während seines Studiums, das Robert Habeck im Jahr 1996 mit einem Magister abgeschlossen hat, war er als Schriftsteller tätig. Im Jahr 1990 veröffentlichte Robert Habeck einen Gedichtband und einen Roman, seine erfolgreichsten Werke hat er später zusammen mit seiner Ehefrau Andrea Paluch verfasst. Der Roman „Hauke Haiens Tod“ von Robert Habeck und Andrea Paluch aus dem Jahr 2001 ist eine Adaption der Novelle „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm, in der der titelgebende Erbauer eines Deichs bei einer Sturmflut umkommt. Im Jahr 2023 wurde der Roman mit dem Titel „Die Flut – Tod am Deich“ als ARD-Film umgesetzt. Auch in den anderen Romanen von Robert Habeck wird ein Interessa an Geschichte, Kultur und Politik deutlich.

Robert Habecks Roman „Der Schrei der Hyänen“ aus dem Jahr 2004 thematisiert den Aufstand der Herero in Deutsch-Südwestafrika, der von 1904 bis 1908 in einem Völkermord resultierte. In dem Werk „Unter dem Gully liegt das Meer“ stürzt sich eine junge Frau in die linkspolitische Szene und nimmt an einer Demo zum G8-Gipfel teil. Der Roman „1918 – Revolution in Kiel“ thematisiert den Matrosenaufstand, der in Deutschland den Sturz der Monarchie veranlasste. Einen Ratgeber zum Familienleben für Väter verfasste Robert Habeck ohne offizielle Mitwirken seiner Frau. In einem Liebesroman, den Robert Habeck und Andrea Paluch zusammen verfassten, benötigt ein syrischer Flüchtling Hilfe. Für „Zwei Wege in den Sommer“ erntete Robert Habeck 2007 sogar eine Nominierung beim Deutschen Jugendbuchpreis.

