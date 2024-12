Robert Habeck privat: Ehefrau und Kinder – das ist über den Grünen-Politiker bekannt

Zur Bundestagswahl 2025 tritt Robert Habeck für Bündnis 90/Die Grünen als Kanzlerkandidat an. In der aktuellen Bundesregierung hat er sogar die Positionen des Vizekanzlers und des Wirtschaftsministers. Doch was ist über das Privatleben des Kanzleranwärters bekannt? Alle Infos zu Robert Habeck privat erfährst du hier!

Robert Habeck privat: Später Einstieg in die Politik

Robert Habeck wurde am 2. September 1969 in Lübeck geboren und wuchs in Heikendorf bei Kiel auf. Dort betrieben seine Eltern eine Apotheke. Er studierte nach seinem Abitur Philosophie, Germanistik und Philologie. In der dänischen Stadt Roskilde studierte er Humanwissenschaften. Habeck arbeitet seit 1998 als freier Schriftsteller. Neben Gedichten und Romanen veröffentlichte er auch politische Sachbücher.

Erst 2002 wurde der heutige Wirtschaftsminister Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. Seine politische Karriere begann er als Kreisvorsitzender in Schleswig-Flensburg. Dort wurde Habeck Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-Holstein. Später wurde er stellvertretender Ministerpräsident und schließlich Bundesvorsitzender der Grünen zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock. 2021 trat er aber nicht als Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers an, sondern ließ Baerbock den Vortritt.

Ehefrau und Kinder des Grünen-Politikers

Habecks Ehefrau ist die Schriftstellerin Andrea Paluch, die er während seines Studiums in Roskilde kennengelernt hatte. Das Paar heiratete 1996 und hat vier Söhne: die Zwillinge Konrad und Anton sowie Jakob und Oskar. Mittlerweile sind die Kinder des Vizekanzlers und der Schriftstellerin aber alle erwachsen und sind aus dem Elternhaus ausgezogen.

Gemeinsam mit Paluch hat Habeck mehrere Romane und Kinderbücher veröffentlicht, unter anderem „Hauke Haiens Tod“ und „Der Schrei der Hyänen“. Der Roman „Zwei Wege in den Sommer“ wurde für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. „Hauke Haiens Tod“ wurde sogar verfilmt und bei der ARD ausgestrahlt. Dazu haben Habeck und Paluch englische und irische Lyrik ins Deutsche übersetzt.

Wie Paluch der „Welt“ erzählte, hat das Paar zusammen viel Zeit beim Schreiben verbracht. Die Autorin störte es aber nicht, dass ihr Mann als Vizekanzler viel mehr unterwegs sei als vorher. „Ich habe das Gefühl, dass sich unser Zeitkonto dabei dermaßen gefüllt hat, dass das jetzt nicht so schlimm ist, wenn wir uns mal nicht so regelmäßig sehen. Wir sehen uns noch genug“, erzählt Paluch.

Robert Habecks Ehefrau Andrea Paluch (2019) Foto: IMAGO / Willi Schewski

Über das Privatleben des Wirtschaftsministers gibt es aber noch mehr spannende Fakten. So war Robert Habeck in seiner Jugend zum Beispiel Briefmarkensammler. Auch verließ er die evangelische Kirche und legte seinen Amtseid als Wirtschaftsminister ohne Gottesbezug ab. Während seiner Zeit als schleswig-holsteinischer Landwirtschaftsminister besuchte er 2013 einen Schlachthof, seitdem lebt er vegetarisch.

