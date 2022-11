Wladimir Putin privat: Das ist über seine heimlichen Affären-Kinder bekannt

Kaum ein Politiker polarisiert so sehr wie der russische Präsident Wladimir Putin. Durch den Ukraine-Krieg sind die Augen besonders international auf ihn gerichtet. Trotzdem schafft es der Machthaber, sein Privatleben größtenteils geheim zu halten. Einiges ist aber dennoch durchsickert.

Was ist soweit bekannt über Kreml-Chef Wladimir Putin und seine Familie? Wie hoch ist sein Vermögen? Und was ist dran an den Gerüchten um seine Affären? Alles über den mächtigsten Mann Russlands erfährst du hier!

Putin: Gnadenloser Straßenprügler – „Manche verstehen nur Gewalt“

1952 kommt Wladimir Wladimirowitsch Putin in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, zur Welt. Schon früh traf ihn der Verlust seiner zwei älteren Brüder, die im Kindesalter starben. Laut seiner Autobiografie lebte die Familie in einer 20 m² großen Gemeinschaftswohnung, in der Bad und Küche mit den Nachbarn geteilt wurden.

In seiner Kindheit wurde er „von der Straße“ erzogen. Er verhaute andere Jungs, steckte Prügel ein und brach laut einer ehemaligen Lehrerin sogar einem Mitschüler das Bein. Putin zeigte daraufhin nur die kalte Schulter und sagte, dass manche „nur Gewalt verstehen“.

Nachdem er als KGB-Agent für einige Jahre in Deutschland stationiert war, machte ihn Präsident Boris Jelzin später zum Ministerpräsidenten. Jelzin ernannte Putin auch als eigenen Nachfolger, sodass er das Amt des Präsidenten ab dem Jahr 2000 offiziell bekleidete.

Macht Putins Töchterchen Katharina ihn zum Narren?

1983 heiratet der ehemalige KGB-Agent die russische Deutschlehrerin Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja. Nach 30 Jahren Ehe verkündet Putin das Ehe-Aus 2014 öffentlich im Staatsfernsehen. Aus der Ehe mit Ljudmila gehen die beiden Töchter Katerina Tichonowa (1986) und Maria Woronzowa (1985) hervor. Beide halten sich international bedeckt und reisen nur unter falschen Namen, sowie strengen Sicherheitsvorkehrungen ins Ausland.

Putin mit seiner heimlichen First Lady Alina Kabajewa. Foto: picture-alliance/ dpa | Presidential_Press_Service/Itar

Wladimir Putins älteste Tochter Maria ist besonders politisch aktiv und teilt ihre Ansichten mit russischen Propagandasendern. Die Jüngste Katerina Tichonowa traf sich über Jahre mit dem Tänzer Igor Selensky in Münchner Luxushotels. Das russische Internet explodierte vor Witzen, da dieser denselben Nachnamen wie der ukrainische Präsident hat. Es heißt, Putin sei verwirrt, dass der falsche Selensky mit seiner Tochter schlafe.

Putin: Bonzenpalast und Luxusyacht – so füllt er sein Konto

Laut offiziellen Angaben verdient Wladimir Putin als Präsident um die 11.550 Euro pro Monat. Allerdings wird ihm oft Korruption durch russische Oligarchen vorgeworfen. Neben mehreren Wohnungen und seinem Anwesen Nowo-Ogarjowo soll Putin auch einen Palast-Komplex im Wert von 1,12 Milliarden Euro am Schwarzen Meer erstanden haben. Das behauptete der berühmte Kremlkritiker Alexej Nawalny.

Zu Wladimir Putins Fuhrpark sollen mehrere Oldtimer gehören. Dazu kommt eine 83 Meter lange Luxusyacht, die auf rund 100 Millionen Euro geschätzt wird. Putins Schiff wurde im Februar 2022 am Hamburger Hafen gesichtet. Aus Angst vor Sanktionen verließ die Yacht laut Medienberichten aber fluchtartig das Land.

Liebschaft mit Folgen? DAS ist bekannt über heimliche Putin-Kinder

Immer wieder gibt es Gerüchte um Affären und Liebschaften von Wladimir Putin. Bereits seit 2008 sei er mit der 31 Jahre jüngeren russischen Olympionikin Alina Kabajewa liiert. Die beiden sollen mehrere Kinder zusammen haben. Doch der Kreml in Moskau dementiert entsprechende Medienberichte oder zensiert sie sogar. Als eine Zeitung über die Beziehung des ehemaligen Ministerpräsidenten mit Kabajewa berichtete, wurde deren Betrieb wenig später eingestellt und der verantwortliche Journalist von Unbekannten zusammengeschlagen.

Auch in Zukunft wird Wladimir Putin von Moskau aus dafür sorgen, dass sein Privatleben weiterhin unter dem Radar bleibt. Grund für Putins Geheimhaltung ist ein alter Grundsatz des KGBs: Je weniger Außenstehende über die Familie Bescheid wissen, desto sicherer ist sie.

