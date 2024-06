Ricarda Lang privat: DAS ist der Mann an der Seite der Grünen-Chefin – „Wie schön ihr seid“

Ricarda Lang ist seit Februar 2022 Grünen-Chefin und zeigt den Mann an ihrer Seite: Die Bundesvorsitzende postete am 16. Februar 2022 ein Foto von sich und ihrem Partner auf Instagram – gab also einen Einblick in ihr Privatleben.

Mit ihrem Freund Florian Wilsch ist Ricarda Lang offenbar schon über sieben Jahren zusammen. Festgelegt auf ein Geschlecht ist die bisexuelle Politikerin jedoch nicht. Wir verraten dir, was du über Ricarda Lang privat wissen musst.

Ricarda Lang: Die neue Grünen-Vorsitzende präsentiert ihren Freund

Florian Wilsch ist der Mann an der Seite des Mitglieds des Deutschen Bundestags. Der Mathematiker forscht in der Nähe von Wien, am Institute of Science and Technology. Am 16. Februar 2022 aber begleitete er die Bundesvorsitzende der Grünen zur Berlinale. Wie Ricarda Lang ist auch ihr Partner Mitglied der Grünen.

Dafür machte sich das Paar elegant und hübsch zurecht, wie ein Foto auf Instagram zeigt. „Was für ein schönes Bild von euch beiden“, heißt es in den Kommentaren unter dem Beitrag. „Wie schön ihr seid“, schwärmt eine andere Followerin.

Kuss-Foto: Ricarda Lang feiert Jahrestag mit ihrem Freund

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Ricarda Lang ihren Partner der Öffentlichkeit präsentiert hat und ihren Followern Einblick in ihr Privatleben gibt. Es war also nicht geheim, dass er der Mann an der Seite der Bundestagsabgeordneten ist.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am 6. Oktober 2020 postete sie ein inniges Kuss-Foto auf Twitter. Dazu schrieb die Bundesvorsitzende mit einem Herzchen-Emoji: „4 Jahre“. Offenbar ist es der Jahrestag des Paares gewesen, das demnach schon seit 2016 zusammen ist.

Weitere spannende Themen:

Markus Lanz privat: DIESER Schicksalsschlag prägte sein Leben

Christian Lindner privat: Diese brisante Rolle spielt seine Freundin Franca Lehfeldt in Berlin

Greta Thunberg: Privat hat sich viel verändert – sie führt jetzt ein völlig neues Leben

Ricarda Lang steht offen zu ihrer Bisexualität: „Ein schönes Signal“

Festgelegt auf ein Geschlecht ist Ricarda Lang derweil nicht. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ sprach die 28-Jährige darüber, dass sie die erste offen bisexuelle Bundestagsabgeordnete ist.

https://twitter.com/Ricarda_Lang/status/1313387355802423296?ref_src=twsrc%5Etfw

Aus den sozialen Netzwerken habe die Bundesvorsitzende ihrer Partei viel positives Feedback für ihr Outing erfahren. Queere Menschen hätten ihr geschrieben: „Zu sehen, dass jemand von uns da sitzt und hoffentlich auch Politik für unsere Rechte macht, gibt Hoffnung.“ Langs Einzug in den Bundestag sei für sie „ein schönes Signal“.

Neben der Bundesvorsitzenden der Grünen interessierst du dich auch für die die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock? Wir verraten dir, was über Annalena Baerbocks Privatleben bekannt ist.>>>