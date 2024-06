Markus Lanz privat: Dieser Schicksalsschlag prägte sein Leben

Markus Lanz gehört unbestritten zu den erfolgreichsten Moderatoren in Deutschland.

Mehrmals die Woche ist Markus Lanz im deutschen TV zu sehen. Das Privatleben des Moderators war aber nicht immer einfach. Er wurde von einem schweren Schicksalsschlag geprägt.

Markus Lanz: Steiler Aufstieg im deutschen TV

Markus Lanz hat im deutschen Fernsehen eine große Karriere hingelegt, doch auch der heutige Talkmaster fing klein an. Nach seinem Wehrdienst in Italien jobbte er 1991 bei Radio Holiday in Bruneck. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kommunikationswirt in München und machte anschließend ein Volontariat beim Radio Hamburg. Dort wurde er 1995 nach einer Protestaktion gegen französische Kernwaffentests entlassen. Lanz wurde Nachrichtenmoderator bei RTL Nord. Ab 1997 moderierte er „Guten Abend RTL“ in Schleswig-Holstein.

Sein Durchbruch als Fernsehmoderator bei RTL gelang ihm, als er von September 1998 bis März 1999 Barbara Eligmann bei „Explosiv – DAS Magazin“ vertrat. Daraufhin moderierte er die Sendung regelmäßig und wurde im Jahr 2004 auch Redaktionsleiter. Neben „Explosiv – DAS Magazin“ moderierte, war er auch als Fernsehmoderator in weiteren Sendungen bei RTL zu sehen.

Im April 2008 folgte dann der Wechsel zum ZDF. Nachdem er Johannes B. Kerner bereits während dessen Sommerpausen vertreten hatte, lief die Talkshow „Markus Lanz“ ab dem 1. Oktober 2009 regelmäßig im ZDF. Die Talkrunde „Markus Lanz“ läuft bis heute im ZDF.

Im Oktober 2012 übernahm Markus Lanz dann auch noch das Erfolgsformat „Wetten, dass..?“ Hier folgte er auf Thomas Gottschalk. Von diesem übernahm der Talkmaster ebenfalls den Jahresrückblick des ZDF. „Wetten, dass..?“ erwies sich mit ihm als Moderator aber nicht als Erfolg. Bereits im Dezember 2014 wurde die letzte Sendung der Show ausgestrahlt. Markus Lanz moderierte insgesamt 16 Sendungen des Formats.

Für viel Aufsehen sorgte auch „Der Wettlauf zum Südpol“ – eine Sendung, welche vom ZDF und ORF in Anlehnung an den historischen Wettlauf zum Südpool zwischen Roald Amundsen und Robert Falcon Scott zwischen dem 8. Dezember und 30. Dezember 2010 produziert wurde. Dabei traten ein deutsches und ein österreichisches Team gegeneinander an. Jeweils zwei Prominente waren in den beiden Teams dabei. Im deutschen Team war es neben Markus Lanz noch Joey Kelly. Das deutsche Team verlor allerdings den Wettlauf zum Südpol.

Markus Lanz privat: Dieser Schicksalsschlag prägte sein Leben

Auch wenn Markus Lanz viel Erfolg hat, gab es auch sehr schwere Momente im Leben des Moderators. Der Talkmaster wurde am 16. März 1969 in Bruneck (Südtirol) geboren. Lanz wuchs nämlich in bescheidenen Verhältnissen in Südtirol auf. Sein Vater erkrankte an Leukämie. „Wir haben ihn täglich im Krankenhaus besucht. Da liegt dein Vater, abgemagert, und er wird immer weniger. Er starb mit 52 Jahren, da war ich gerade 14“, berichtete Lanz. Danach begann für ihn, seine Mutter und seine zwei Geschwister eine schwere Zeit.

„Das war hart! Weil meine Mutter weitestgehend ohne Möglichkeiten dastand und von einer kleinen Zimmervermietung leben musste. Wir hatten einen Riesenhaufen Schulden“, verriet der Moderator in der Talkshow „DAS!“. Seine Mutter habe sich immer für ihre Kinder aufgeopfert. Zusammen mit seinem Bruder zog Lanz selber durch umliegende Dörfer in Südtirol, um Geld zu verdienen und seine Mutter zu unterstützen. Trotz der vielen Probleme sei er heute auf eine gewisse Weise für diese Zeit dankbar. So habe der Talkmaster gelernt, dass auf die Familie auch in den schwersten Zeiten Verlass sei.

Markus Lanz privat: DAS ist über ihn bekannt

Über das heutige Privatleben von Markus Lanz ist nicht allzu viel bekannt. Öffentlich war jedoch seine Beziehung mit der Moderatorin Birgit Schrowange. Mit Schrowange war er von 1998 Paar. Sie galten als das deutsche TV-Traumpaar. Zusammen bekamen Schrowange und Lanz im Jahr 2000 einen Sohn namens Laurin. Im Jahr 2006 trennte sich das „Traumpaar“ Lanz und Schrowange allerdings.

Markus Lanz: Der Moderator ist mit Angela Gessmann verheiratet. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Zwei Jahre nach dem Ende der Beziehung kam Markus Lanz mit der Deutsch-Japanerin Angela Gessmann zusammen. Sie heirateten drei Jahre später in Lanz‘ Heimat in Südtirol. Gessmann ist 13 Jahre jünger als Lanz. Seine Ehefrau ist gelernte Betriebswirtin und arbeitet bei einer Medien-Vermarktungsfirma in Köln. Gessmann und Lanz haben zwei Töchter. Viel verrät Lanz über sein Privatleben sowie seine Ehefrau aber nicht und hält seine Kinder aus der Öffentlichkeit. Familie ist für ihn – auch wegen der Erfahrungen in seiner Kindheit und Jugend – das Wichtigste.

