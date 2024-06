Anne Will privat: DAS weiß man über die Ex-ARD-Moderatorin

Anne Will war aus der deutschen Polit-Talk-Fernsehlandschaft fast nicht mehr wegzudenken. Im Dezember 2023 war dann aber doch Schluss.

So gut wie jeden Sonntag führte Anne Will als Gastgeberin durch die gleichnamige Sendung am Sendeplatz um 21.45 Uhr. Ihr Durchbruch als Moderatorin im deutschen Fernsehen gelang ihr aber mit einer vollkommen anderen Sendung. Diese hat mit Politik sehr wenig zu tun. Wir verraten dir in diesem Artikel aber auch, was du zu Anne Will privat wissen musst.

Anne Will privat und beruflich: Steile Karriere der Kölnerin zur eigenen Talkshow

Anne Will wurde 1966 in Köln als Tochter eines Schreinermeisters und einer ehemaligen Postangestellten geboren. Ihr Abitur schloss sie mit der Note 1,5 ab. Seit ihrer Kindheit lautet ihr Spitzname „Willi“.

—————

Das ist Anne Will:

Sie wurde 1966 in Köln geboren

Will studierte Geschichte, Politologie und Anglistik

In der ARD war sie unter anderem bei den Tagesthemen und der Sportschau zu sehen

Seit 2007 hat sie ihren eigenen Polit-Talk

—————

Nach ihrem Studium in den Fächern Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin war sie für den Sender Freies Berlin (SFB) tätig. Ab 1992 moderierte die Kölnerin „Mal ehrlich“ und den „Sportpalast“. Außerdem war sie parallel dazu von 1996 bis 1998 Gastgeberin der Medienshow „Parlazzo“ im WDR.

Anne Will: Ausgerechnet DIESE Sendung moderierte sie als erste Frau überhaupt

Im Jahr 1999 folgte dann ein großer Karriere-Sprung für die Journalistin, als erste Frau durfte wurde sie Moderatorin der „Sportschau“ in der ARD. Zuvor war diese von Männern über Jahrzehnte dominiert worden. Durch ihren Job bei der „Sportschau“ wurde Anne Will auch einem größeren Publikum bekannt. Sie durfte unter anderem auch von den Olympischen Spielen im Jahr 2000 in Sydney berichten.

+++ Louis Klamroth privat: Ausgerechnet SIE ist die Freundin des „Hart aber fair“-Moderators +++

Als erste weibliche „Sportschau“-Moderatorin ebnete die Kölnerin den Weg für viele andere. Derzeit befinden sich mit Jessy Wellmer und Julia Scharf zwei Frauen im Moderatoren-Team der ARD-Sendung. Ab Sommer dieses Jahres kommt dann mit Esther Sedlaczek noch eine weitere Frau hinzu. Bleibt es ansonsten bei der derzeitigen Besetzung, wären es dann drei Männer und drei Frauen.

Anschließend ging es für Anne Will als Moderatorin zu den „Tagesthemen“. Dort blieb sie von 2001 bis 2007. Ihre Nachfolgerin wurde Caren Miosga. Dann erhielt sie mit „Anne Will“ ihre eigene Talkshow in der ARD, nachdem Günther Jauch die Position abgelehnt hatte. Dennoch gab es für sie auch Rückschläge. Will musste ihren Sendeplatz am Sonntag nämlich zwischenzeitlich abgeben – und das ausgerechnet an Günther Jauch. Ab dem 11. September 2011 war Jauch mit seiner Sendung Sonntags in der ARD zu sehen. Will musste sich mit einem Sendeplatz am Mittwoch um 22.45 Uhr zufriedengeben. Doch dabei blieb es nicht. Will bekam ihren früheren Sendeplatz am Sonntag für ihre Talkshow wieder zurück, nachdem Günther Jauch sich zum Jahresende 2015 zurückzog. Sie wurde sozusagen Nachfolgerin ihres Nachfolgers. Übrigens erhalten die Gäste der Talkshow kein Honorar. Als Gäste werden unterschiedlichste Personen wie Politiker, Journalisten oder Professoren eingeladen. Im Jahr 2023 war für die dann aber Schluss bei der ARD – am 3. Dezember flimmerte das letzte Mal eine Sendung mit Anne Will über die deutschen Bildschirme.

Für ihre Leistungen als Moderatorin wurde Will mit der Goldenen Kamera sowie dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

+++ Maybrit Illner privat: DIESE Sendung veränderte ihr Leben für immer +++

Anne Will privat: DAS weiß man über das Privatleben der Talkshow-Moderatorin

Auch wenn Anne Will fast jeden Sonntag in vielen deutschen Wohnzimmern über die Mattscheibe flimmert, ist über das Privatleben der Journalistin nicht allzu viel bekannt. Sie lebt mittlerweile in Berlin. Zu ihrer Homosexualität bekannte sie sich öffentlich. Im Jahr 2007 machte sie ihre Beziehung zu Miriam Meckel publik. 2016 heirateten Meckel und Will in Düsseldorf.

+++ Markus Lanz privat: DIESER Schicksalsschlag prägte sein Leben +++

Anne Will: Die Moderatorin (links) und ihre Ehefrau Miriam Meckel (rechts) trennten sich 2019. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Einfach war es in der Beziehung aber nicht immer. Meckel erlitt einen Burnout. Über diesen berichtete die Partnerin von Will in dem Buch „Brief an mein Leben“. Dieses wurde sogar verfilmt. Für immer hielt die Ehe der beiden Frauen aber nicht. Im Jahr 2019 folgte die Trennung von Will und ihrer Ehefrau Miriam Meckel.

+++ Sandra Maischberger privat: Ein familiärer Schicksalsschlag traf sie besonders hart +++

Anne Will liebt den Kölner Karneval. Die Journalistin durfte bereits auf einem Umzugswagen zusammen mit ihrer Ehefrau Miriam Meckel mitfahren und Süßigkeiten werfen.

Der „Bild“ erklärte die Journalistin, dass sie beim Joggen oder Powersofaliegen entspanne. Außerdem sehe sie gerne fern.