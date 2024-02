Louis Klamroth privat: Ausgerechnet SIE ist die Freundin des „Hart aber fair“-Moderators

Seit Januar 2023 moderiert Louis Klamroth wöchentlich die ARD-Sendung „Hart aber fair“. Schon wie sein Vorgänger Frank Plasberg diskutiert er dort mit Gästen über Themen rund um Politik und Wirtschaft. Auch eine Schauspielkarriere fing der Preisträger des deutschen Fernsehpreises an.

Doch was ist sonst noch über das Privatleben des preisgekrönten Moderatoren bekannt? Alles zu Louis Klamroth privat erfährst du hier!

Louis Klamroth privat: Vom Schauspieler zum „Hart aber fair“-Moderator

Louis Klamroth wurde am 28. Oktober 1989 in Hamburg geboren. Seine Familie ist stark in den Medien tätig. Seine Mutter, Katrin Klamroth, ist Kamera-Assistentin. Sein Vater, Peter Lohmeyer, sowie seine Schwester Lola Klamroth sind Schauspieler. Wie Lohmeyer startete Klamroth zunächst seine Schauspielkarriere.

Nach seinem Schulabschluss in einem britischen Internat engagierte sich Klamroth sozial für SOS-Kinderdörfer in Guatemala, Libanon und Haiti. Sein Studium der Politikwissenschaft absolvierte er am Amsterdam University College und an der London School of Economics. Auf ntv moderierte Klamroth die Polit-Talkshow „Klamroths Konter“ und erhielt den Deutschen Fernsehpreis.

Auch für die „ProSieben-Bundestagswahl-Show“ stand er 2021 vor der Kamera. Mit Olaf Scholz führte er dazu in einem „ProSieben Spezial Live“ ein großes Interview zusammen mit Moderatorin Linda Zervakis. Seit Anfang 2023 moderiert er als Nachfolger von Frank Plasberg die ARD-Show (früher im WDR) „Hart aber fair“. Plasberg moderierte die Sendung seit 2001 über 20 Jahre lang, bis er sich Ende 2022 in den Ruhestand verabschiedete.

Berühmte Klimaaktivistin ist seine Freundin

2023 erlangte Klamroth auch Aufsehen in seinem Privatleben durch die Bekanntmachung seiner Beziehung. Wenige Wochen vor seinem Start als „Hart aber fair“-Moderator hat Louis Klamroth in einem Interview über seine Beziehung gesprochen. Demnach ist der Moderator mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer zusammen.

Im Gespräch mit dem Onlineportal „DWDL“ machte der Fernsehpreisträger aber klar, dass sie nicht in seiner Sendung auftauchen werde. „Mein Privatleben wird auch in Zukunft privat bleiben, aber um auf den Hintergrund Ihrer Frage einzugehen: Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen.“

