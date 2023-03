Recep Tayyip Erdogan privat: Sein Luxus-Palast sprengt alle Vorstellungen

Recep Tayyip Erdogan ist der amtierende Staatspräsident der Türkei. Kaum ein anderer Staatsmann polarisiert so sehr wie er. Doch bei der kommenden Wahl entscheidet sich, ob er weiterhin im Amt bleibt oder den Polit-Thron räumen muss.

Trotzdem ist noch immer wenig über Erdogan privat bekannt. Allerdings ist viel über seinen prunkvollen Palast durchgesickert, der eigentlich als Staatsgeheimnis gilt. Alles Interessante zu Erdogans Familie, seinem Palast und seinen gefährlichen Wachleuten erfährst du hier!

Erdogan hat eigene Privatarmee

Recep Tayyip Erdogan wurde am 26. Februar 1954 in Istanbul geboren. Auf der Religionsschule galt er als eifriger Koranschüler und entdeckte dabei auch sein Redetalent. In der religiös–konservativrechten „Nationalen Heilspartei“ hielt er sein erstes politisches Amt inne. 1994 wurde er zum Oberbürgermeister von Istanbul gewählt.

Im Jahr 2001 gründete er mit anderen ehemaligen Mitgliedern einer weiteren Nachfolgepartei der MSP die „Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“ (AKP). Mit der AKP gelang es Erdogan, hohe politische Ämter zu übernehmen. Im Jahr 2003 wurde er zum Ministerpräsidenten, 2014 wechselte er in das Amt des Staatspräsidenten, welches er seitdem innehat.

Erdogan und sein Führungsstil in der Türkei stehen immer wieder unter der Kritik. Zum Beispiel auch für die türkische Privatarmee „Bekcis“, die auch als seine Wachleute agieren. Diese sehen sich als Alternative zur Polizei und sind ihrem Staatspräsidenten gegenüber besonders loyal. Mit Waffe und Schlagstock ausgerüstet wandeln seine Wachleute nachts durch die Straßen der Türkei.

Erdogan privat: Protz-Palast mitten an der Ägäis

Seit 1978 ist Erdogan mit seiner Ehefrau Emine verheiratet. Nach Aussagen von Erdogans Familie sei er ihr schon vor dem ersten Kennenlernen im Traum begegnet. Das Ehepaar hat zusammen vier Kinder. Drei seiner Kinder sind auch eng in Erdogans Machtgefüge verwickelt. Sein ältester Sohn Burak hält sich allerdings aus dem öffentlichen Leben raus.

Obwohl er im Gegensatz zu westlichen Spitzenpolitikern ein deutlich geringeres Einkommen bekommt, besitzt Erdogan als Staatspräsident ein ordentliches Vermögen. Mit Privat- und Familienkonten beträgt sein Vermögen schätzungsweise stolze 6,3 Milliarden Euro. Das gibt er vor allem gerne mal für Privates aus. Vor einigen Jahren ließ er für sich und seine Familie einen Sommerpalast mit Privatstrand in der Ferienprovinz Marmaris bauen.

Sein Sommerpalast mit Privatstrand an der Ägäis wurde vom bekannten Architekten Sefik Birkiye entworfen und hat unglaubliche 300 Zimmer. Das zweistöckige Hauptgebäude im neo-osmanischen Stil ist ausgestattet mit einem großen Schwimmbad und majestätische Arbeits-, Wohn- und Schlafräume. Der Sommerpalast galt erst als Staatsgeheimnis, aber Bilder von Birkiyes gigantischen Komplex mit Privatstrand wurden auf Twitter geteilt.

