Essen: Geparkte Autos gehen reihenweise in Flammen auf – Polizei-Hubschrauber im Einsatz

Gleich mehrere brennende Autos hielten die Feuerwehr Essen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. März) in Atem. Einen Einsatzschwerpunkt gab es im Stadtteil Katernberg. Die Polizei war mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Groß-Alarm in Essen-Katernberg! Hier brannten innerhalb von einer knappen Viertelstunde gleich mehrere Autos. Um kurz vor 4 Uhr wurde die Feuerwehr in die Katernberger Straße alarmiert. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild: Ein Kleintransporter und ein PKW brannten lichterloh!

Rettungskräfte in Essen hatten die Nacht alle Hände voll zu tun

Doch das sollte noch nicht alles für diese Nacht gewesen sein: Nur wenige Minuten später wurden weitere Kräfte in die Straße Schonnebeckhöfe alarmiert. Auch hier stand ein Kleintransporter in Vollbrand. Die Flammen erfassten auch einen weiteren Kleintransporter. Ein weiterer gemeldeter PKW-Brand in der Straße am Katernberger Markt stellte sich als Fehlalarm heraus. Die Polizei suchte noch in der Nacht mit einem Hubschrauber nach dem Täter, wie eine Sprecherin der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN berichtete. Bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Doch nicht nur in Katernberg gab es für die Feuerwehr Brände zu löschen. Um kurz vor 4 Uhr brannte im Stadtteil Steele auf der Bochumer Landstraße ein Papiercontainer. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Essen mussten in der Zeit zwischen 0 und 6 Uhr zu insgesamt 64 Einsätzen ausrücken. Darunter waren sieben gemeldete Brände. Die Feuerwehr Essen war mit Kräften der Feuerwehr Mitte, Borbeck, Hafen, Altenessen, Steele sowie den freiwilligen Feuerwehren Essen-Borbeck, Katernberg und Stoppenberg die ganze Nacht im Einsatz.

Polizei Essen ermittelt wegen Notrufmissbrauch

Für die Retter gab es also einiges zu tun. Zu allem Überfluss wurden sie dann auch zu einem Mehrfamilienhaus nach Essen-Bergeborbeck in die Bessemerstraße bestellt – Fehlalarm! Hier sollte Gas ausströmen und eine Rollstuhlfahrerin in ihrer Wohnung in akuter Gefahr schweben. Vor Ort wurde aber klar: Der Alarm stammte nicht von der Adresse. Offenbar hatte sich eine Person einen Scherz erlaubt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Notrufmissbrauch.