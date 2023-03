Essen: Männer mit Stichverletzungen gefunden – Polizei steht vor großem Rätsel

Zwei verletzte Männer stellen die Polizei Essen in der Nacht von Montag auf Dienstag (14. März) vor ein Rätsel. Der eine wurde gegen kurz nach Mitternacht in Essen-Altenessen mit einer Stichverletzung gefunden, der andere wurde kurz darauf in einem Krankenhaus in Essen ebenfalls mit Schnittverletzungen behandelt.

Essen: Mann mit Stichverletzungen gefunden

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei Essen wurden zunächst in die Vogelheimerstraße gerufen, wo ein 26-Jähriger eine Stichverletzung erlitten hatte.

Der verletzte Mann wurde bereits durch Ersthelfer versorgt und anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen zu der Sache trafen die Beamten gegen 0.40 Uhr in einem Essener Krankenhaus auf einen weiteren Mann – der 24-Jährige wies ebenfalls eine Stichverletzung auf.

Essen: Polizei steht vor Rätsel

Noch am frühen Dienstagmorgen nahmen die Beamten weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der beiden verletzten Männer auf. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen oder den verletzten Männern besteht – auch die Hintergründe der einzelnen Taten werden noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei Essen sucht daher Zeugen, die Hinweise auf die Tatabläufe in der Nacht von Montag auf Dienstag geben können oder etwas zu möglichen beteiligten Personen wissen. Wer sich angesprochen fühlt, möge sich bitte unter der Telefonnummer 0201 / 829-0 bei der Polizei Essen melden.