Essen: Brutales Foul bei Kreisliga-Spiel ++ Spieler schwer verletzt ++ Verein erhebt schwere Vorwürfe

Schock-Szenen bei einem Fußballspiel in Essen!

Beim Kreisliga-Spiel zwischen dem SV Mesopotomia und dem FC Stoppenberg am Sonntag (19. März) kam es zu einem brutalen Foul – mit dramatischen Folgen für den betroffenen Spieler.

Essen: Brutales Foul führt zu Spielabbruch

Es liefen die letzten 20 Minuten des Spiels in Essen. Bei den Gästen aus Stoppenberg kam der Spieler mit der Nummer 9 für die Schlussphase aufs Feld – und suchte den Zweikampf mit Mesopotamia-Spieler Fuat Kartal. „Obwohl sich der Ball bereits fast im Aus befand, wurde Kartal unweit der Seitenlinie so extrem geschubst, dass er die Kontrolle verlor und mehrere Meter über das Spielfeld flog“, beschreibt der SV-Vorstand die Szene. Doch was dann folgte, war noch schlimmer.

Denn Kartal krachte mit voller Wucht gegen eine scharfkantige Werbebande, blieb stark blutend und bewusstlos am Boden liegen. Rettungsdienste und Notärzte wurden alarmiert, das Spiel sofort abgebrochen, Kartal musste sofort ins Krankenhaus.

Spieler behält irreversible Schäden

„Kartal musste unmittelbar nach diesem Foul zwei Mal operiert werden, möglicherweise wird er am Auge irreversible Schäden davon tragen“, teilte der Vorstand mit. Am Donnerstagmittag (23. März) die nächste Schockmeldung: „Fuat Kartal musste soeben in eine dritte Operation, sein Zustand ist wieder kritisch“, erfuhr DER WESTEN von Civan Akbulut, Mitglied im Essener Integrationsrat.

SV Mesopotamia erhebt schwere Vorwürfe

„Wir sind erschüttert über diese Gewalt, dieser tragische Vorfall hat uns zutiefst geschockt“, so der SV Mesopotamia – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stoppenberger: „Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass der FC Stoppenberg sich bislang nicht über den Zustand unseres verletzten Spielers erkundigt, geschweige uns wegen des furchtbaren Vorfalles überhaupt erst kontaktiert hat. Das ist mit Hinblick auf die Schwere der Verletzungen für viele Mitglieder unserer Mannschaft unverzeihlich.“

Der Verein findet deutliche Worte: „Wir erwarten, dass es Konsequenzen für diese unnötige und gefährliche Aktion geben wird. Denn so kann fairer Fußball nicht funktionieren. Aktuell wird intern noch darüber beraten, ob wir uns aus der Liga zurückziehen werden. Denn diese Umstände können wir unseren Spielern nicht zumuten.“