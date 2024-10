Laura Maria Rypa: Pietros Verlobte meldet sich nach Gewalt-Vorwürfen zu Wort – „Wir sind wirklich schockiert“

Rund um Sänger Pietro Lombardi rissen die Schlagzeilen in den letzten Tagen einfach nicht ab. Der Grund: Am 7. Oktober kam es laut „Bild“-Informationen zu einem Polizeieinsatz in seiner Villa, die Einsatzkräfte rückten scheinbar wegen angeblicher Körperverletzung aus. Seitdem schweigen der Familienvater und seine Verlobte Laura Maria Rypa eisig zu den Vorwürfen.

Jetzt bringt die 28-Jährige jedoch endlich Licht ins Dunkel.

Laura Maria Rypa meldet sich zu Wort

Für Pietro Lombardi sind es momentan keine einfachen Stunden. Nach dem Vorfall in der Nacht vom 7. Oktober ist der „DSDS“-Star Gesprächsthema Nummer eins. Angaben zufolge soll es zu Handgreiflichkeiten von Pietro gekommen sein, Laura Maria soll anschließend ins Krankenhaus gefahren sein. Die Konsequenz: Angebliches Kontaktverbot, Pietro durfte sich laut Medienberichten zufolge seiner eigenen Villa nicht nähern.

Auf den Social-Media-Accounts des Paares herrschte anschließend Funkstille, gemeinsame Fotos wurden gelöscht. Doch jetzt überraschen Pietro und Laura mit einem Bild in ihrer Instagram-Story und brechen ihr Schweigen.

Laura Maria Rypa: Der Schock sitzt tief

„Hallo zusammen, bisher konnten wir uns leider nicht bei euch melden oder etwas dazu sagen. Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird, und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind“, sind die ersten Worte des Paares seit langem. Pietros Anwalt dementierte ebenfalls zuvor, dass Handgreiflichkeiten im Spiel waren.

Den Schritt, ein Foto inklusive Statement zu veröffentlichen, traf das Paar bewusst: „Da die Paparazzi uns gerade auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg.“

Mehr Nachrichten haben wir hier heute für dich zusammengestellt:

Dabei scheint die kleine Familie auf dem Schnappschuss vereinter denn je. Pietro hält Laura innig im Arm, gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Zwischen ihnen: Ihr kleiner Sohn Amelio, der erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickte. Gemeinsam hat das Paar außerdem einen einjährigen Sohn namens Leano. Pietro brachte aus seiner früheren Beziehung zu Sarah Engels Sohnemann Alessio mit.