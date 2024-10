Sarah Engels: Planänderung wegen Pietro-Drama? Am Flughafen erkennt sie das ganze Ausmaß

Noch immer ist das Drama um Pietro Lombardi ein großes Gesprächsthema. Noch ist nicht geklärt, was wirklich in der Nacht zum 7. Oktober in seiner Villa zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorgefallen war, sodass die Polizei ausrücken musste.

Auch seine Ex Sarah Engels steht seither im Fokus. Schließlich hat die Sängerin ein Kind mit Pietro – Söhnchen Alessio. Doch Drama kann die 31-Jährige derzeit gar nicht gebrauchen, sie ist im Urlaubsstress. Mit ihrem Mann Julian und der gemeinsamen Tochter Solea soll es nach Kanada auf Camping-Tour gehen. Jetzt gibt es aber offenbar eine Planänderung.

Auch Alessio ist nun mit dabei! Wegen den Schlagzeilen um seinen Papa Pietro Lombardi? Am Flughafen in Deutschland zumindest ist die Familie leicht überfordert.

Sarah Engels: Planänderung – wegen Pietro-Drama?

„Wir müssen noch einiges besorgen und packen, da wir jetzt nun doch zu viert nach Kanada reisen werden“, lässt Sarah Engels ihre Fans bei Instagram wissen und verrät damit auch, dass Alessio eigentlich gar nicht bei der Kanada-Reise eingeplant war. Jetzt heißt es also noch mehr Gepäck zu dem ohnehin schon vielen Koffern, die Sarah und ihr Mann gepackt hatten.

Die Familie plant einen Trip mit dem Camper durch Kanada, benötigt dafür allerhand Sachen, die mit auf die Reise sollen. Jetzt also auch für den neunjährigen Alessio, der in den Herbstferien nicht bei Papa Pietro, sondern bei seiner Mutter und ihrem neuen Mann sein wird.

Sarah Engels: Panik am Flughafen

„So viel Gepäck hatten wir noch nieeeeee….“, schreibt Sarah in ihrer Instagram-Story am Flughafen. „Allein dieses Gepäck zum Check-in zu bringen, ist ein Abenteuer für sich. Hoffe, das passt alles in den Camper.“ Drei Koffer, zwei Rucksäcke, ein Qeridoo, ein Baby-Reisebett, eine Baby-Matratze und eine Wandertrage – klingt nach viel Abenteuer und Chaos.

„Leute, ich sag‘s euch, wenn das hier alles in Calgary ankommt, dann fresse ich einen Besen. Aber wir sind jetzt einfach mal positiv und glauben daran“, betet die Sängerin, die ihre Karriere einst bei DSDS wie Pietro begann.

Von der kleinen Planänderung mit Alessio und dem folglich weiteren Gepäck lässt sich Sarah Engels insgesamt aber nicht unterkriegen. Im Gegenteil, mit dieser Reise erfüllt sie sich einen langersehnten Wunsch: „Ich freue mich so soo sehr auf diesen Urlaub, einfach nur Weg und mit meiner kleinen Familie runterkommen und mit dem Camper durch die Rocky’s. Das war immer ein Traum und gerade freue ich mich einfach auf diese Stille dort.“