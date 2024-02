Essen: Bluttat in Innenstadt ++ Junges Opfer tot ++ Mordkommission ermittelt

Tödlicher Streit in der Nacht auf Samstag (17. Februar) in Essen! Nach Angaben der Polizei ist ein Mann (32) in der Innenstadt gegen 2 Uhr brutal zugerichtet worden.

Rettungskräfte eilten in der Nacht zum Tatort an der Kettwiger Straße in Essen. Doch für den jungen Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Essen: Mann mit Bierflasche getötet

Als die Einsatzkräfte der Polizei Essen eintrafen, versuchte ein Zeuge das bewusstlose Opfer auf der Kettwiger Straße Höhe in Höhe II. Dellbrügge zu reanimieren. Der Ersthelfer, der nach bisherigem Kenntnisstand zufällig am Tatort war, teilte mit, dass der 32-Jährige mit zwei anderen Männern aneinandergeraten war.

In dem Streit wurde es schnell handgreiflich. Nach Informationen der „WAZ“ soll einer der Beteiligten plötzlich eine Bierflasche gezückt und zugeschlagen haben. Die Polizei Essen möchte den Einsatz der Tatwaffe auf Nachfrage von DER WESTEN nicht offiziell bestätigen. Nach einer Obduktion spricht die Behörde von „stumpfer Gewalt“, durch die das Opfer getötet wurde. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen nach einer Erstversorgung am Tatort ins Krankenhaus. In der Klinik erlag der Mann schließlich seinen schweren Verletzungen.

Tatverdächtiger in Haft

Einer sofort eingerichteten Mordkommission der Polizei Essen gelang es aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige (25 und 29) noch in der Nacht zu fassen. Der Jüngere der beiden ging den Ermittlern am Essener Hauptbahnhof ins Netz. Den 29-Jährigen schnappten die Beamten am Hauptbahnhof Mülheim.

Nach Auswertung der Zeugenaussagen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den älteren der beiden Tatverdächtigen. Er sitzt nun wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Sein Begleiter ist hingegen wieder auf freiem Fuß. Warum die Männer aneinandergeraten waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich Opfer und Tatverdächtige vor der Bluttat in der Essener Innenstadt nicht.