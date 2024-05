Essener Tierrettung erhält nach dramatischem Einsatz Sprachnachricht – diese Worte gehen unter die Haut!

Hunde-Drama in Essen! Am Mittwoch (15. Mai) ging in den sozialen Medien die Nachricht um, dass ein geliebter Vierbeiner aus Werden verschwunden sei. Das arme Tier sei von einem anderen Hund angegriffen worden und dann davongerannt.

Alleine und verletzt – seine Halter machten sich große Sorgen und bat um Hilfe. Die Essener Tierrettung erhörte den Ruf, ebenso die Polizei und weitere Helfer. Nun hat sich der Halter in einer Sprachnachricht zu Wort gemeldet. Die Essener Tierrettung teilt jetzt deren Inhalt.

Hund in Essen verletzt und verschwunden – dann geschieht ein Wunder

Mitte Mai machte die Nachricht unter anderem auf Facebook die Runde. „Quintus“ heißt der Hund, der eines Abends eine wohl erschreckende und verletzende Begegnung mit einem anderen Vierbeiner gehabt haben soll und danach verschwand. Mit gesammelten Kräften konnte der verängstigte Rüde zwei Tage später im Stadtteil Kettwig gefunden werden.

Sein Halter war so gerührt, dass er der Essener Tierrettung für ihren Anteil daran danken wollte. So erhielt diese vor wenigen Tagen eine „rührende“ Sprachnachricht, wie sie auf Facebook schreibt. „Es ist dem Halter eine Herzensangelegenheit, dass diese Worte euch alle erreichen sollen. Somit folgen wir dem Wunsch sehr gerne und leiten diese an euch weiter.“

Hund in Essen gerettet und wohlauf

In der Nachricht gibt der Halter zunächst ein Update zu Quintus. „Quintus hat eine gute Nacht gehabt, er hat jetzt was gefressen, gleich muss er wieder in die Klinik, um sich die Drainagen spülen zu lassen… die Verletzungen sind nicht unerheblich, sowie es die OP ebenfalls auch nicht war.“ Doch könnte der Halte nicht glücklicher sein, seinen Vierbeiner wieder an seiner Seite zu haben und will sich herzlich für die Rettung bei allen Beteiligten bedanken.

„Meine Familie und ich sind überwältigt, dass so viel Hilfe und Empathie uns entgegengekommen ist. Wie sehr ich hier namentlich die Tierrettung Essen e.V., den Behörden, der Polizei, dem Hegering Essen Werden, dem Hundeführer Frank Weisskirchen und allen, die mitgemacht haben, wie sehr ich denen danke, möchte ich über diesen Weg mitteilen. Mir/uns fehlen die Worte, wie groß der Zuspruch aus der Bevölkerung war. Dafür sind wir unwahrscheinlich dankbar.“